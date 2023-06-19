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Сессия Парламентского собрания Союзного государства пройдёт в Витебске

19 июня 2023 06:34
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Новости Беларуси. Бюджет Союзного государства за минувший год, объединенная транспортная система и страхование гражданской ответственности автовладельцев. Широкий круг вопросов работы в рамках Союзного государства будет рассмотрен сегодня, 19 июня, на 64-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сессия Парламентского собрания Союзного государства пройдёт в Витебске-1

Заседание состоится в Витебске. Накануне в город на Двине прибыла российская делегация, которую возглавил председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин.

Сессия Парламентского собрания Союзного государства пройдёт в Витебске-4

Сегодня странам важно ускорить выработку новых союзных программ, нацеленных на создание высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, способной конкурировать на мировых рынках. Развитие интеграции во всех сферах делает нас сильнее, способствует росту благосостояния граждан Беларуси и России.

# Беларусь-Россия # общество # Вячеслав Володин # Фотофакт

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