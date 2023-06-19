Сессия Парламентского собрания Союзного государства пройдёт в Витебске

Новости Беларуси. Бюджет Союзного государства за минувший год, объединенная транспортная система и страхование гражданской ответственности автовладельцев. Широкий круг вопросов работы в рамках Союзного государства будет рассмотрен сегодня, 19 июня, на 64-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание состоится в Витебске. Накануне в город на Двине прибыла российская делегация, которую возглавил председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин.