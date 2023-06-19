В Академии наук торжественно встретят белорусских полярников

Новости Беларуси. Покорять таинственный и труднодоступный ледовый континент продолжают белорусы. Торжественная встреча участников нашей уже 15-й антарктической экспедиции пройдет сегодня, 19 июня, в Академии наук. Ее старт был дан в октябре прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Антарктиде побывали 12 человек под руководством опытного полярника Алексея Гайдашова. Реализованы семь научных программ. Удаление от полевого лагеря во время уникального внутриконтинентального похода составило 200 километров. Он проведен впервые в ранее не изученный район материковой части Антарктиды. Полярники исследовали горный массив и водрузили на его пике государственный флаг Беларуси.