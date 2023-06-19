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В Академии наук торжественно встретят белорусских полярников

19 июня 2023 06:10
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Новости Беларуси. Покорять таинственный и труднодоступный ледовый континент продолжают белорусы. Торжественная встреча участников нашей уже 15-й антарктической экспедиции пройдет сегодня, 19 июня, в Академии наук. Ее старт был дан в октябре прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Академии наук торжественно встретят белорусских полярников-1

В Антарктиде побывали 12 человек под руководством опытного полярника Алексея Гайдашова. Реализованы семь научных программ. Удаление от полевого лагеря во время уникального внутриконтинентального похода составило 200 километров. Он проведен впервые в ранее не изученный район материковой части Антарктиды.  Полярники исследовали горный массив и водрузили на его пике государственный флаг Беларуси.

В Академии наук торжественно встретят белорусских полярников-4

С принятием в 2006 году закона «О присоединении к договору об Антарктике» Беларусь заняла свое место на суровом континенте, где благоустраивает станцию, продолжает международную научную и логистическую работу. В планах на ближайшую перспективу проведение круглогодичной командировки. Площадь научных исследований должна приблизиться к тысяче квадратных километров.

# Ученые # общество # Алексей Гайдашов # Фотофакт

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