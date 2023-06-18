Илья Кива: Украина превратилась в колыбель неонацизма, а «Азов» – это сакральная история, которую берегут на Западе

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Давайте пройдемся по личностям вождей печально известного «Азова» и связанных с ним движений. Тот же Андрей Билецкий. Уроженец Харькова, русскоязычный, наверное, до 2014 года и не знавший украинский язык. Или тот же Максим Жорин. Уроженец Луганска. Я уже не говорю о родившемся в Беларуси Сергее Коротких. «Боцмане», «Малюте» – его знают под такими псевдонимами. Ни одного выходца из Западной Украины. Почему русскоязычные, а то и этнически русские люди вдруг рядятся в радикальных украинских националистов?

Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:

Потому что за это щедро платит Запад. Вы показали русскоговорящих людей. Вы посмотрите высказывания Билецкого буквально в 2012 году. Он же говорил о славянской расе, о силе славянского народа. Но вдруг в 2013 году он тут же меняет риторику на русофобскую и начинает пропагандировать неонацизм, потому что за это заплатили. Это искусственно сформированная модель. Да, на благоприятной почве украинского неонацизма, который ранее мы наблюдали в той же Галичине. Я вам хочу сказать, что недоработали наши деды. Всех тех, кто были в Западной Украине карательными батальонами, Ваффен-СС – всех их нужно было уничтожать, а не реабилитировать. Вот тогда и было посеяно то зерно, которое сегодня проросло. И Украина действительно превратилась в колыбель неонацизма, а «Азов» – это сегодня сакральная история, которую берегут на Западе, потому что она дает возможность показывать и популяризировать русофобию.