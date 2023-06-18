Илья Кива: Украина превратилась в колыбель неонацизма, а «Азов» – это сакральная история, которую берегут на Западе

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Давайте пройдемся по личностям вождей печально известного «Азова» и связанных с ним движений. Тот же Андрей Билецкий. Уроженец Харькова, русскоязычный, наверное, до 2014 года и не знавший украинский язык. Или тот же Максим Жорин. Уроженец Луганска. Я уже не говорю о родившемся в Беларуси Сергее Коротких. «Боцмане», «Малюте» – его знают под такими псевдонимами. Ни одного выходца из Западной Украины. Почему русскоязычные, а то и этнически русские люди вдруг рядятся в радикальных украинских националистов?
Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:
Потому что за это щедро платит Запад. Вы показали русскоговорящих людей. Вы посмотрите высказывания Билецкого буквально в 2012 году. Он же говорил о славянской расе, о силе славянского народа. Но вдруг в 2013 году он тут же меняет риторику на русофобскую и начинает пропагандировать неонацизм, потому что за это заплатили. Это искусственно сформированная модель. Да, на благоприятной почве украинского неонацизма, который ранее мы наблюдали в той же Галичине. Я вам хочу сказать, что недоработали наши деды. Всех тех, кто были в Западной Украине карательными батальонами, Ваффен-СС – всех их нужно было уничтожать, а не реабилитировать. Вот тогда и было посеяно то зерно, которое сегодня проросло. И Украина действительно превратилась в колыбель неонацизма, а «Азов» – это сегодня сакральная история, которую берегут на Западе, потому что она дает возможность показывать и популяризировать русофобию.
Илья Кива:
Что Западу нужно? Удобная, понятная модель для уничтожения русских, и нацизм этому полностью соответствует. Поэтому вот вам продажные люди, эффективно реализованный проект, как следствие – это та война, которую мы сегодня видим. Но я бы сказал, что не нужно сужать рамки СВО именно на уничтожении неонацизма или нацизма как такового. Здесь намного глобальнее. Сегодня идет глобальное освобождение украинского народа, который является частью русской цивилизации, и именно это отражено в новой внешней концепции Российской Федерации, где четко сказано: украинский народ является неотъемлемой частью российской цивилизации. И это не подлежит сомнению. Владимир Владимирович Путин. Да, сегодня льется кровь, но, к сожалению, другого пути пока нет. По-другому мы не умеем. Мы должны с себя 7 шкур спустить, 70 потов сойти – только тогда будем ценить наше единство, нашу силу и нашу историю. Вот что в действительности происходит, а с неонацизмом, поверьте мне, разберемся.
Не так он страшен, потому что нет там идеологии. Завершая свой спич, я хочу сказать, что России дал бог Путина, Беларуси бог дал Лукашенко, которые сумели удержать страну, пресечь возрождающийся неонацизм и сохранить государство. К сожалению, Украине в этой истории не повезло. Но именно на украинском примере мы будем писать историю для будущих поколений: что мы не должны допустить, чему мы должны противостоять, ради чего мы должны быть вместе.
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