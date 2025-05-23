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Лукашенко 23 мая посещает Любанский район

23 мая 2025 09:37
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Лукашенко 23 мая посещает Любанский район-0

Белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу, 23 мая, находится в Любанском районе, где посещает горно-обогатительный комплекс. Об этом информирует пресс-служба Президента Беларуси.

ГОК находится на калийном месторождении в столичном регионе. 

На повестке – завершение проекта по возведению комплекса и его ввода в эксплуатацию. Горно-обогатительный комплекс важен тем, что даст значительный эффект для социально-экономического развития района. На ГОКе уже ведутся работы на горизонте, начата добыча руды. Проектом предусмотрено строительство на фабрике 2-х линий мощностью 1 млн т каждая.

А производить здесь планируют высококачественные калийные удобрения. Так называемый белый калий, который получают из солей. Такая продукция в повышенном спросе на мировом рынке. Экспортировать продукт предполагается в Китайскую народную Республику.

Глава государства Александр Лукашенко во время визита уделил внимание и теме социально-экономического развития самого Любанского района и города. Речь идет о строительстве на этих территориях современного жилья, соцобъектов. В пример был поставлен Островец, где находится Белорусская АЭС. 

Фото: Telegram-канал Пул Первого

# Александр Лукашенко

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