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Залужный заявил о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года

23 мая 2025 08:11
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Залужный заявил о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года-0

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а ныне посол Украины в Лондоне, считает, что Украине не следует надеяться на чудесное возвращение к границам 1991 или 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что это невозможно, поскольку у России достаточно ресурсов. По его мнению, Украина оказалась в сложной экономической ситуации, и ей не хватает людских сил для борьбы. 

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо, на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и что после этого будет большое счастье», — сказал он на полях форума «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире».

Ранее Киев заявил о намерении продолжать конфликт до тех пор, пока не будут восстановлены границы 1991 года, но из-за сложной ситуации на линии фронта и существенных потерь риторика стала меняться. 14 апреля Владимир Зеленский признал, что ВСУ не могут вернуть утраченные территории под контроль Киева.

Фото: pixabay

# Международная политика

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