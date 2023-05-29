«Серьёзный аргумент, чтобы обеспечить безопасность страны». Лукьянович о прибытии ЗРК С-400 в Беларусь

Новости Беларуси. Первые кадры прибывшего в Беларусь очередного комплекта зенитного ракетного комплекса С-400. Его доставили из России по железной дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время ЗРК заступит на боевое дежурство. Поставка осуществлялась в рамках договоренностей о военно-техническом сотрудничестве между странами. Данный зенитный ракетный комплекс способен поражать любые воздушные цели, в том числе летящие по баллистическим траекториям с дальностью до 400 километров.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Имея такие высокие характеристики, как технические данные и подготовленные боевые расчеты, это серьезный аргумент, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и мирный труд наших граждан.

До этого на полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы. Военнослужащие готовы применить свои знания и умения на практике для обеспечения военной безопасности Беларуси и Союзного государства в целом.