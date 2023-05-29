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«Серьёзный аргумент, чтобы обеспечить безопасность страны». Лукьянович о прибытии ЗРК С-400 в Беларусь

29 мая 2023 08:53
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Новости Беларуси. Первые кадры прибывшего в Беларусь очередного комплекта зенитного ракетного комплекса С-400. Его доставили из России по железной дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Серьёзный аргумент, чтобы обеспечить безопасность страны». Лукьянович о прибытии ЗРК С-400 в Беларусь-1

В ближайшее время ЗРК заступит на боевое дежурство. Поставка осуществлялась в рамках договоренностей о военно-техническом сотрудничестве между странами. Данный зенитный ракетный комплекс способен поражать любые воздушные цели, в том числе летящие по баллистическим траекториям с дальностью до 400 километров.  

«Серьёзный аргумент, чтобы обеспечить безопасность страны». Лукьянович о прибытии ЗРК С-400 в Беларусь-4

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и ПВО Вооруженных Сил Беларуси: 
Имея такие высокие характеристики, как технические данные и подготовленные боевые расчеты, это серьезный аргумент, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и мирный труд наших граждан. 

До этого на полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы. Военнослужащие готовы применить свои знания и умения на практике для обеспечения военной безопасности Беларуси и Союзного государства в целом.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Лукьянович # Фотофакт

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