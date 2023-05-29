Женщины занимаются и в 80 лет. Как боевое искусство Нят-Нам помогает восстановить здоровье?

В Минской области уделяется особое внимание спорту. Здесь проходит множество соревнований и турниров. Причем абсолютно разных направлений. Отсюда золотые медали, титулы и звания. Как прививают любовь к здоровому образу жизни в Пуховичском районе и на какой вид спорта делают ставку. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Вьетнамское боевое искусство Нят-Нам – это не только изучение приемов самообороны. Это философия и образ жизни, характерные для восточной культуры. Марьиногорцы любого возраста могут попробовать технику на практике. Для этого тут ежедневно проходят так называемые боевые занятия. А ведет их Оксана Федоровна Янченко, уроженка Перми, которая волею случая попала в Беларусь и нашла дело своей жизни.

Оксана Янченко, инструктор Физкультурно-оздоровительного центра «Виктория» Пуховичского района:

Я сама родом из Перми, жила там до 2011 года. В 2011 году переехала в Беларусь, потому что объединили меня с Беларусью именно занятия Нят-Нам. Со своим мужем, который из Беларуси, к которому я переехала, мы познакомились на семинарах в Москве по Нят-Нам. Познакомились и поженились, поэтому я здесь. Там занималась долгое время, группы тоже у меня были малышей и взрослых. Потом сюда приехала, мы с мужем организовали набор детей. «Спорт нужен в любой организации». Поговорили с волейболистками, которые стали чемпионками Минской области – подробности здесь. Сейчас по расписанию занятие у группы элегантного возраста. Дамы в спецформе отточено и красиво демонстрируют приемы. Кстати, вьетнамское искусство Нят-Нам является не только боевым, но и оздоровительным. Влада Родовская, корреспондент:

Что это за вид такой? Оксана Янченко:

Это система боевая и система оздоровления вьетнамская. Каждое движение в Нят-Нам, будь то оздоровительное или боевое, у нас и упражнения с оружием разные, короткие, длинные, они все сочетаются с дыханием. То есть очень четко вдох и выдох. Если говорить про оздоровительные техники, то в основном дыхание происходит животом, то есть за счет диафрагмы. За счет этого раскрываются больше легкие, происходит оздоровительный эффект. Здесь занимаются представительницы клуба «Здоровое долголетие». Женщины познают восточное искусство и не пропускают ни одного занятия. Улыбчивые, полные сил, с мудрыми глазами, за которыми большой жизненный опыт. И огромное желание держать тело в тонусе.

Ирина Василевская:

Нам очень отрадно, что государственное учреждение ФОК отдела образования, спорта и туризма Пуховичского райисполкома находит место не только для подрастающего поколения, молодежи, но и для людей пенсионного возраста. Поэтому оздоровительная гимнастика Нят-Нам, которую я 10 лет посещаю, а наш клуб, который вы сегодня видите, «Здоровое долголетие» существует 7 лет, через него прошло очень много людей, поначалу это были 60+, очень много 80+, сегодня преимущественно 60+, хотя есть женщины и 80+. Это замечательная дыхательная гимнастика для людей старшего поколения, поскольку через нее и динамика, и статика, и настроение. В голове у человека все нормализуется после таких занятий. Марьиной Горке очень повезло, что у нас есть такие замечательные тренеры. Уже 7 лет нашим тренером является Оксана Федоровна, которую вы сегодня видите. Она пришла к нам молодой, но с нами, бабушками, она очень умело работает, причем индивидуально подходит. У кого-то опорно-двигательный аппарат, у кого-то работа сердца, особенно дыхание. Когда был коронавирус, нас настолько спасало умение дышать правильно животом. Когда врачи утверждали: дышите животом, многим людям было непонятно, для нас это было просто.

Валентина Бегутская не пропускает ни одного занятия. Так и не скажешь, что этой жизнерадостной женщине чуточку за 80... Признается, ощущать молодость помогают как раз эти практики. С ними стала чувствовать себя на 18 – не больше! А попала сюда случайно, тяжело переживала потерю близкого человека и здесь на жизненном пути встретился как раз этот коллектив.

Валентина Бегутская:

На пути у меня встретилась Оксана Федоровна. Она сказала: «Приходи к нам, будешь заниматься». Уже 7 год я прихожу заниматься. Но благодаря этой гимнастике, которую мы проводим, дыханию, получилось так, что я забыла возраст свой. И гибкость появилась. Благодаря Оксане Федоровне, что она нас всех любит, все мы сестры, мы вообще друг без друга жить не можем. И когда был коронавирус, созванивались, разговаривали. Такая у нас сплоченность. У нас получился один общий круг. Здоровья вы тут получите больше, чем ходя в аптеку. Забудьте про эту аптеку, ходите в спортзал. Улучшение обмена веществ, нормализация артериального давления и увеличение выносливости. Список плюсов впечатляющий. Упражнения направлены не только на развитие различных групп мышц, но и на внутреннюю энергию. Основной акцент – на дыхание. Оксана Янченко:

Вы видели динамические упражнения, то есть дыхание в динамике. Движения связаны с дыханием. А есть еще дыхание в статике, когда неподвижно сидят и дышат, наблюдая только за своим дыханием, стараются больше раскрыть легкие, животом дышать. Это статично внешне, но очень динамично внутри. Внутренняя работа. Мария Сакольчик в этой группе новичок. Занимается всего полгода. Но признается: уже видит улучшения в здоровье.

Мария Сакольчик:

Было не то что тяжело, а какие-то упражнения сразу не запомнишь, поэтому из коллектива люди подходили и подсказывали. Тут такая атмосфера, что все легко, все можно освоить. Дыхательная гимнастика – это вообще супер для каждого человека. Занятия под руководством тренера, ты все это запоминаешь. Довольна, что попала в этот коллектив, хотя я давно знала, что собирают пенсионеров. Так как я уже 10 лет на пенсии, буду ходить. Влада Родовская:

Какие бы вы зрителям показали упражнения, которые неплохо повторять каждый день, чтобы немного поправить свое здоровье? Оксана Янченко:

Я бы показала достаточно простое в плане видимости, но не такое простое, если его начать делать. Оно достаточно энергозатратное. Ноги на ширине плеч, макушку тянуть вверх, ладошки раскрыты, как будто держите два больших яблока, покрутите внизу. Расслабляемся и трясем. На вдохе начинаем поднимать руки вверх, на носочки поднимаемся.