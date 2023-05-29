«Считаю вас достойным, сильным политиком». Лукашенко поздравил Эрдогана с победой на выборах в Турции
Отношения доверия и взаимного уважения, которые сложились между Минском и Анкарой за многие десятилетия, будут и в дальнейшем укрепляться на благо наших стран и народов. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность президента Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второй тур выборов прошел накануне. Явка составила более 85 % избирателей. Находящийся у власти уже 20 лет Эрдоган продлил пребывание на посту президента еще на 5 лет. Он уже успел заявить: по итогам выборов выиграла Турция и ее демократия, а «грязные игры» в отношении страны потерпели неудачу. Фон для нынешней электоральной кампании был достаточно непростой. Это также отметил Президент Беларуси в послании Эрдогану.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убедительная победа в очень непростой кампании, за которой следили во всем мире, – самый высокий показатель доверия со стороны турецкого народа. Важные социально-политические события в Турции совпали с тяжелыми испытаниями после удара стихии. Но, несмотря на этот вызов, удалось сохранить стабильность в обществе, для которого вы делаете все возможное и даже больше. Считаю вас достойным, сильным политиком и хорошим другом Беларуси. У нас одинаковые интересы по деэскалации международной обстановки, обеспечению продовольственной безопасности и мирному разрешению споров. Можете на нас всегда рассчитывать.