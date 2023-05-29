Не только спорт, но и культурная программа. Как в Беларуси готовятся к II Играм стран СНГ?

В Минской области уделяется особое внимание спорту. Здесь проходит множество соревнований и турниров. Причем абсолютно разных направлений. Отсюда золотые медали, титулы и звания. Как прививают любовь к здоровому образу жизни в Пуховичском районе и на какой вид спорта делают ставку. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Совсем скоро Беларусь встретит II Игры стран СНГ. Они пройдут по 20 видам спорта в 11 городах страны. Минской области выпала честь провести соревнования в Борисове, Молодечно и Солигорске. Состязания по мини-футболу примет Борисов. Площадкой станет физкультурно-оздоровительный центр. Здесь же назовут и будут чествовать победителей. Уже определены места проживания и питания участников, а также разрабатывается туристическая программа по городу. К слову, мини-футбол для Борисова определен неспроста. В городе два городских стадиона, два футбольных поля и 10 мини-футбольных площадок. На постоянной основе тренируются более 500 юных Месси и Кержаковых.

Владислав Бабицкий, начальник отдела спорта и туризма Борисовского райисполкома:

Идет планомерная подготовка спортивного объекта к соревнованиям, уже в июне здесь будет осуществлен ремонт мини-зала футбольного с частичной окраской и подготовкой. Разработан туристический маршрут, где туристов познакомят и с историй Борисова, и с событиями 1812 года, предложат национальное блюдо.

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Молодечно также станет одной из площадок проведения игр. Здесь в городском парке культуры и отдыха будут соревноваться волейболисты-пляжники. Сейчас на будущей арене ведутся строительные работы. И в Молодечно уже определены места для проживания и питания участников. Спортсмены будут обеспечены всем необходимым по лучшим мировым стандартам.