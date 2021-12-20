Геннадий Казакевич: «Уровень наркоугрозы для Республики Беларусь лишь повышается»

Новости Беларуси. Сенаторы настаивают на более серьезной профилактической работе по противодействию незаконному обороту наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране, как и во всем мире, отмечается рост преступлений в сфере сбыта запрещенных веществ. 20 декабря эту проблему обсудили в Совете Республики.

Число несовершеннолетних, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, в 2021 году выросло в три раза. В 90 % случаев это дети и молодежь, которые не употребляют запрещенные вещества. Особую тревогу вызывает, когда злоумышленники втягивают в подобные преступления несовершеннолетних посредством интернета, а дети считают это своеобразной игрой, в которой можно заработать деньги.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Уровень наркоугрозы для Республики Беларусь лишь повышается. Об этом свидетельствует не только ежегодное увеличение количества выявляемых преступлений, в том числе связанных с наркосбытом, об этом говорит еще и увеличение количества передозировок, увеличение количества смертельных передозировок. И то, что вызывает самую сильную нашу тревогу, – вовлечение несовершеннолетних в незаконный наркооборот.

Иными словами, мы говорим не столько об эффективности действий правоохранителей (мы свою работу делаем хорошо), а о совокупном синергетическом эффекте всей работы, которая проводится в государстве с целью предупреждения и профилактики такого, безусловно, негативного социального явления, как наркомания.