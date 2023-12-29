Стали известны основные минские площадки для гуляний в новогоднюю ночь

Праздника ждут и взрослые. Предновогодние хлопоты теперь в каждой семье и полным ходом идет подготовка к встрече родных, друзей и близких. Для тех, кто в первые часы 2024-го планирует присоединиться к массовым гуляньям, тоже найдется занятие. Стали известны основные площадки, где будет звучать музыка и царить веселье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная локация в Минске у Дворца спорта. С 0:30 и до 4:00 там на сцене ждут артистов, которые исполнят популярные хиты 1990-х и начала 2000-х годов. Впрочем, уже сейчас на проспекте Победителей особое (предпраздничное) настроение. Город украшен, а те, кто приходит полюбоваться на изысканно оформленные новогодние елки, обязательно заглядывает и на ярмарку. Кулинарные изыски, сувениры и подарки – все это будет доступно и в новогоднюю ночь.