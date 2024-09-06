Сергей Трофимов на «Душевном фестивале»: людям хочется праздника, хочется отдохнуть душой

Шансон, поп-музыка, народные песни и дискотека девяностых – в Минске впервые проходит «Душевный фестиваль». Творческое событие объединило различные жанры музыки на одной площадке. И проходит в абсолютно новом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 сентября первый день феста. На сцене столичного Дворца спорта выступают популярные белорусские и российский исполнители, а также легенды русского шансона. В их числе Сергей Трофимов, Владимир Ждамиров, Артур Руденко и Алексей Петрухин. Музыканты исполнят как всем полюбившиеся хиты, так и новые песни.

Владимир Любич, певец (Россия):

Эмоции переполняют, приехали артисты, артисты России и Беларуси, это содружество, объединяющая музыка, «Душевный фестиваль», потому что душевная музыка, душевные исполнители, живой звук, все по-настоящему, все от души, от сердца.

Артур Руденко, певец (Россия):

Хочу сказать организаторам огромное спасибо за приглашение, за встречу с Минском. Такая шикарная публика, такой замечательный огромный Дворец спорта, большая площадка.

Сергей Трофимов, заслуженный артист России:

Я думаю, что в Беларуси такой жанр будет пользоваться спросом. Людям хочется праздника, хочется отдохнуть душой. А как отдыхать? Только с песней. Отметим, наш телеканал является информационным партнером «Душевного фестиваля». Телеверсию концерта зрители смогут увидеть 21 сентября в 22:30 на СТВ.