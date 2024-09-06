Клишевич: Сегодня нужно не просто ценить суверенитет и независимость, а за это нужно бороться

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Поэтому, конечно, вот огромное сегодня достижение нашего Президента в целом нашей страны, то, что нам удалось, несмотря на, может быть, не такое количество ресурсов, как у того же Китая, России или Соединенных Штатов Америки, сохранить реальность своей суверенитеты и независимости. А что это значит для простого человека – суверенитет и независимость?

Это значит, что все те достижения, которые есть в стране, все те ресурсы, которые есть в стране, они работают исключительно на человека, на каждого, кто в этой стране живет. И что мы будем развиваться и двигаться по тому направлению, по которому определяет наш человек. Если нам сегодня выгодно, нам интересно, мы видим, что это наш исторический путь развития, и он приносит пользу нашей стране. Я имею в виду дружбу с Россией и Китаем. Значит, мы будем с ними дружить.

Значит, мы будем с ними развивать отношения во всех сферах. И не будем ждать, как это сегодня произошло, к примеру, в той же Литве, которая взяла и просто своими действиями разорвала дипломатические отношения с этой страной. Разорвало дипломатические отношения. Загибается Клайпедский порт, загибается железная дорога, загибается все население. Полтора миллиона выехало. Вы выстрелили сами себе в обе ноги. А потому что правильно сказано вам и было обозначено. И я это тоже подтверждаю. нет суверенитета, независимости. Соединенные Штаты сказали – они сделали.

То же самое в Польше. Значит, разве сегодня выгодно полякам, простым полякам, вот эти вот действия на границе с Беларусью? Конечно же, нет. Они просят, чтобы этого не было. Но поступила команда из посольства Соединенных Штатов в Варшавы – надо выполнять. Никуда не денешься. Почему? Потому что потеряли суверенитет и независимость. И страдают простые поляки, которые потеряли многие экономические связи, которые у них долгое время налаживались с нашей страной. Значит, и многое-многое еще другое, что потеряли. Я уже не буду про, к сожалению, эту злосчастную Украину, которая сегодня в таком печальном положении находится, потому что тоже в определенный исторический период потеряла свой суверенитет и независимость и сегодня обслуживает интересы третьих стран. Поэтому ценить это надо то, что у нас есть. А сегодня время такое, что не просто ценить нужно свой суверенитет и независимость. Сегодня за него нужно бороться.

И вот эти решения нашего руководства страны, нашего Президента, в том числе касательно строительства такого масштабного национального исторического комплекса - это в том числе кирпичик в укрепление нашего суверенитета и независимости.