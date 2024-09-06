Порядка 20 тысяч человек примут участие в Минском полумарафоне

Порядка 20 тысяч участников из более чем 10 стран. Среди них представители России, Китая, Азербайджана, Нигерии, Латвии, Турции и Египта. Столица готовится принять Минский полумарафон – 2024. Он пройдет 8 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Старт участников состоится (как и финиш) от стадиона «Динамо». Всего запланировано 5 забегов.

Покорять основную дистанцию в 21 километр будут 2,5 тысячи человек. На 10,5 километра зарегистрировались 3 тысячи бегунов. Остальные любители спорта будут преодолевать дистанцию в 5 километров. Также 2 тысячи юных легкоатлетов в сопровождении родителей выйдут на «Семейный забег».