Порядка 20 тысяч человек примут участие в Минском полумарафоне
Порядка 20 тысяч участников из более чем 10 стран. Среди них представители России, Китая, Азербайджана, Нигерии, Латвии, Турции и Египта. Столица готовится принять Минский полумарафон – 2024. Он пройдет 8 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Старт участников состоится (как и финиш) от стадиона «Динамо». Всего запланировано 5 забегов.
Покорять основную дистанцию в 21 километр будут 2,5 тысячи человек. На 10,5 километра зарегистрировались 3 тысячи бегунов. Остальные любители спорта будут преодолевать дистанцию в 5 километров. Также 2 тысячи юных легкоатлетов в сопровождении родителей выйдут на «Семейный забег».
На время проведения Минского полумарафона ГАИ перекроет движение транспорта. Временный запрет будет действовать с 16:00 7 сентября до 16:00 8 сентября по улице Кирова от Комсомольской до Свердлова – участок дороги вдоль стадиона «Динамо». Также 8 сентября с 7:00 движение частично перекроют по проспекту Независимости, улицах Киселева, Коммунистической, Куйбышева, Янки Купалы, Сторожевской, Интернациональной и Ленина, проспектах Машерова и Победителей. Вся информация на карте.
Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Конечно, что привлекает всех к участию в Минском полумарафоне, особенно любителей, – это пробежаться по центральным проспектам города. Это абсолютно другие ощущения, когда мы бежим не по дорожкам, а по проспекту. И можно насладиться красотой, как красочно выглядит наш город.
Всех участников Минского полумарафона ждут медали. В этом году награды особые: на них будут изображены знаковые достопримечательности столицы. В том числе Национальная библиотека, Белгосцирк, стадион «Динамо», Большой театр.