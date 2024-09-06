Клишевич о танкистах: это действительно герои. Могущество наших танковых войск заставляет трястись врагов

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я хоть и не танкист, но очень уважаю этот род войск. Это действительно герои. Мы знаем с вами, что во многих городах нашей страны стоят танки, которыми первыми врывались в города во время Великой Отечественной войны. Эти города моментально становились фактически освобожденными от нацистских врагов, которые тогда захватили нашу Родину. В Минске «танк Фроликова» стоит недалеко от Октябрьской площади, возле Дома офицеров. Это символ Победы, это один из символов освобождения. Сегодня другая война, другие формы борьбы, но в то же время могущество и мощь и танковых войск заставляет трястись наших врагов, когда они видят, как виртуозно наши танкисты выполняют задачи на учебных полигонах и в рамках, в том числе конкурсов: танковый биатлон. Мы знаем, наши всегда в лидерах, приняли достойную эстафету своих прадедушек и прабабушек и сегодня также с гордостью несут знамя танковых войск, танковых подразделений нашей белорусской армии. Это один из элементов обеспечения нашей с вами национальной безопасности. Ну и сегодняшний день – это, конечно же, помимо всего прочего, это в том числе элемент идеологической борьбы. Потому что когда смотришь на эту армаду, когда смотришь на мощь танкистов наших, на их умения, то я думаю, что мало у кого захочется из наших недоброжелателей сегодня свой грязный сапог опустить на нашу святую белорусскую землю. Потому что ответ будет молниеносным, беспощадным. Точно такой, который был здесь в сорок четвертом году и в другие периоды. И в тридцать девятом году.

А мы с вами помним, если даже вспомнить из истории посмотреть танк Павла Рака, который первым ворвался в город Борисов, был отрезан от других подразделений, так как мост был ликвидирован, через который он прорвался через Березину. И один, в одиночестве, так скажем, держал оборону. К большому сожалению, героически погиб. Много фашистов ими было уничтожено. Это герои, наши герои, мы их помним. И, конечно, танкисты. Я уверен, как бы не складывалась дальше трансформация, этот род войск сохранится и будет делать свое доброе дело - дело обеспечения национальной безопасности и в целом обеспечения безопасности наших граждан. Поэтому с праздником! Вас, уважаемые танкисты! Так держать! Только вперед!