Сергей Сивец рассказал, какие обновления планируются в белорусских законах в 2024-м
Государственная политика подчинена принципу все для блага человека – именно с этой целью совершенствуется наше законодательство. О том, какую работу Совет Республики проводит в сфере законотворчества, поговорили с гостем рубрики «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ – председателем Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергеем Сивцом.
Главные одобренные законопроекты в 2023-м
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Я бы выделил, наверное, все законопроекты, которые не только в 2023 году, а на протяжении всего седьмого созыва были предметом внимания, в фокусе внимания членов Совета Республики. Ведь не секрет, что именно за прошедшие четыре года очень серьезно была переформатирована наша правовая система, начиная от обновления нашего общественного договора, Основного закона, Конституции, и заканчивая приведением в соответствие с уже обновленными положениями Конституции достаточно большого количества законодательных актов, в числе которых такие важнейшие законодательные акты, как закон «О Президенте», закон «Об изменении закона «О Национальном собрании», «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики», «О Совете министров».
И, конечно же, те новые законы, которые являются уникальными не только для нашей правовой системы, но и для мировой правовой системы. Это закон «О Всебелорусском народном собрании» и закон «Об основах гражданского общества». В разработке, рассмотрении и одобрении данных законопроектов активно участие принимали члены Совета Республики.
Какие законы будут в разработке в 2024-м?
Сергей Сивец:
У нас законотворческая работа основывается на принципе плановости. Каждый год указом Президента утверждается план законопроектной деятельности на очередной год. В фокусе внимания всех парламентариев, депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики находятся законопроекты, которые наиболее актуальны на данный конкретный момент с точки зрения развития общественных отношений и необходимости оперативного реагирования на изменение общественных отношений в той или иной сфере. В 2024 году мы рассмотрим целый пласт таких законопроектов, которые связаны в первую очередь с экономической системой нашей страны.
В качестве примера могу привести проект закона, который будет разрабатываться и связан с микрозаймами. Законопроект «О потребительском кредите». Вопросы, связанные с совершенствованием судопроизводства. Буквально в самое ближайшее время предметом рассмотрения на заседании сессии Совета Республики будет проект Кодекса о гражданском судопроизводстве. Очень важный проект законодательного акта, который, по сути, собой уже венчает и завершает в целом судебно-правовую реформу, которая началась еще в 2014 году посредством объединения судов общей юрисдикции и экономических судов нашей страны в единую систему. Этот законодательный акт установит общее правило ведения судопроизводства как по гражданским правовым спорам, так и вопросам, вытекающим из осуществления предпринимательской и иной хозяйственной деятельности.
Кроме того, будет разработан новый кодифицированный законодательный акт – это Кодекс о здравоохранении. Тоже очень важный законодательный акт, комплексно, системно регламентирующий все вопросы оказания медицинской помощи, реабилитации и ряда других вопросов, так или иначе замыкающихся на сферу здравоохранения. Будут скорректированы также иные законодательные акты, тот же Кодекс об образовании, с учетом правоприменительной практики. И ряд иных важнейших законодательных актов, которые так или иначе регулируют важнейшие сферы общественных отношений, складывающихся в нашей стране.
Как продвигается союзная интеграция Беларуси и России?
Сергей Сивец:
Действительно, союзная интеграция у нас развивается очень динамично. Недавно на заседании Высшего Госсовета Союзного государства, по сути, явилась своего рода сверка часов. В части реализации выполнения тех 28 союзных программ, которые были приняты, на период с 2021 по 2023 годы, и касались достаточно важных сфер нашей союзной интеграции в области формирования единой экономической политики, промышленной кооперации, единых торговых рынков. И я хочу сказать, что у нас даже статистические данные показывают, что мы очень серьезно продвинулись в рамках взаимной торговли. У нас впервые взаимный товарооборот по итогам 2023 года достиг практически 54 миллиардов долларов. Это показывает и свидетельствует об эффективности реализации тех 28 союзных программ, которые направлены на реализацию основополагающих положений Договора о создании Союзного государства в тех или иных сферах нашего сотрудничества.
И главы государства дали позитивную оценку деятельности как правительств двух стран, так и республиканских и федеральных органов государственного управления, которые являлись ответственными за формирование и реализацию этих союзных программ. И, конечно, были намечены уже определенные планы и формализованы в виде декрета Высшего Госсовета и утверждения уже нового пакета союзных программ на период до 2026 года, которые как раз будут способствовать решению вопросов взаимного сотрудничества в области сельского хозяйства, транспорта, логистики, промышленности. Кроме того, были приняты решения, направленные на обеспечение технологического суверенитета, была принята стратегия сотрудничества в области научно-технологической сферы.
Подробнее в видео.