Сергей Сивец рассказал, какие обновления планируются в белорусских законах в 2024-м

Государственная политика подчинена принципу все для блага человека – именно с этой целью совершенствуется наше законодательство. О том, какую работу Совет Республики проводит в сфере законотворчества, поговорили с гостем рубрики «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ – председателем Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергеем Сивцом. Главные одобренные законопроекты в 2023-м

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Я бы выделил, наверное, все законопроекты, которые не только в 2023 году, а на протяжении всего седьмого созыва были предметом внимания, в фокусе внимания членов Совета Республики. Ведь не секрет, что именно за прошедшие четыре года очень серьезно была переформатирована наша правовая система, начиная от обновления нашего общественного договора, Основного закона, Конституции, и заканчивая приведением в соответствие с уже обновленными положениями Конституции достаточно большого количества законодательных актов, в числе которых такие важнейшие законодательные акты, как закон «О Президенте», закон «Об изменении закона «О Национальном собрании», «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики», «О Совете министров». И, конечно же, те новые законы, которые являются уникальными не только для нашей правовой системы, но и для мировой правовой системы. Это закон «О Всебелорусском народном собрании» и закон «Об основах гражданского общества». В разработке, рассмотрении и одобрении данных законопроектов активно участие принимали члены Совета Республики. Какие законы будут в разработке в 2024-м?

Сергей Сивец:

У нас законотворческая работа основывается на принципе плановости. Каждый год указом Президента утверждается план законопроектной деятельности на очередной год. В фокусе внимания всех парламентариев, депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики находятся законопроекты, которые наиболее актуальны на данный конкретный момент с точки зрения развития общественных отношений и необходимости оперативного реагирования на изменение общественных отношений в той или иной сфере. В 2024 году мы рассмотрим целый пласт таких законопроектов, которые связаны в первую очередь с экономической системой нашей страны. В качестве примера могу привести проект закона, который будет разрабатываться и связан с микрозаймами. Законопроект «О потребительском кредите». Вопросы, связанные с совершенствованием судопроизводства. Буквально в самое ближайшее время предметом рассмотрения на заседании сессии Совета Республики будет проект Кодекса о гражданском судопроизводстве. Очень важный проект законодательного акта, который, по сути, собой уже венчает и завершает в целом судебно-правовую реформу, которая началась еще в 2014 году посредством объединения судов общей юрисдикции и экономических судов нашей страны в единую систему. Этот законодательный акт установит общее правило ведения судопроизводства как по гражданским правовым спорам, так и вопросам, вытекающим из осуществления предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. Кроме того, будет разработан новый кодифицированный законодательный акт – это Кодекс о здравоохранении. Тоже очень важный законодательный акт, комплексно, системно регламентирующий все вопросы оказания медицинской помощи, реабилитации и ряда других вопросов, так или иначе замыкающихся на сферу здравоохранения. Будут скорректированы также иные законодательные акты, тот же Кодекс об образовании, с учетом правоприменительной практики. И ряд иных важнейших законодательных актов, которые так или иначе регулируют важнейшие сферы общественных отношений, складывающихся в нашей стране. Как продвигается союзная интеграция Беларуси и России?