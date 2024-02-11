19 уголовных дел по фактам телефонных мошенничеств возбуждено в Беларуси с начала 2024-го

Новости Беларуси. 19 уголовных дел по фактам телефонных мошенничеств возбуждено в Беларуси с начала года. В общей сложности у пострадавших выманили около 200 тысяч рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в МВД, в большинстве случаев для реализации преступных схем злоумышленники использовали водителей такси. Те забирали у обманутых людей посылки с деньгами и доставляли их в указанное место. О криминальной составляющей такой услуги они не знали, в отличие от получателей свертков. Последние уже за свой процент переводили наличные на иностранные счета или криптокошельки мошенников. Для выполнения роли посредников привлекались и подростки.