В Гродно возле Коложской церкви построят звонницу. Узнали, как она будет устроена

Новости Беларуси. У древнейшего храма Беларуси – Коложской церкви в Гродно – появится пятиметровая звонница. С благословения настоятеля нашему каналу показали эскизы будущего сооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звонница крестообразной формы разместится на площадке 9,5 на 6,5 метров с левой стороны храма на территории парка. От церкви к ней будет вести дорожка из колотого камня. Саму конструкцию выполнят из дуба. А с места звонаря будет просматриваться территория Коложи, чтобы он видел, например, как идет крестный ход.

Архитектор Александр Захарчук при разработке проекта детально изучил технологию церковного звона, чтобы правильно разместить колокола – их специально для Гродно отлили на воронежском заводе в России.

Учтен и важный нюанс – звонница не должна закрывать уникальный памятник православного зодчества XII века, а лишь дополнять в едином ансамбле.

Александр Захарчук, главный архитектор института «Гродногражданпроект»:

Применены естественные материалы: камень, дерево, жесть, плюс еще крест будет сделан, как и на самой Коложе, из нержавейки. Пытаемся вставить фрагменты витражного стекла. Такая, скажем, есть перекличка с плинфой, с майоликой, которые находятся на стенах Коложи. Колокола сами – это как произведение искусства, сделаны красиво, добротно. Естественно, люди будут подходить к этой площадке и фотографироваться, смотреть на это.