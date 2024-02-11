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В Гродно возле Коложской церкви построят звонницу. Узнали, как она будет устроена

11 февраля 2024 11:33
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Новости Беларуси. У древнейшего храма Беларуси – Коложской церкви в Гродно – появится пятиметровая звонница. С благословения настоятеля нашему каналу показали эскизы будущего сооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно возле Коложской церкви построят звонницу. Узнали, как она будет устроена-1

Звонница крестообразной формы разместится на площадке 9,5 на 6,5 метров с левой стороны храма на территории парка. От церкви к ней будет вести дорожка из колотого камня. Саму конструкцию выполнят из дуба. А с места звонаря будет просматриваться территория Коложи, чтобы он видел, например, как идет крестный ход.

В Гродно возле Коложской церкви построят звонницу. Узнали, как она будет устроена-4

Архитектор Александр Захарчук при разработке проекта детально изучил технологию церковного звона, чтобы правильно разместить колокола – их специально для Гродно отлили на воронежском заводе в России.

В Гродно возле Коложской церкви построят звонницу. Узнали, как она будет устроена-7

Учтен и важный нюанс – звонница не должна закрывать уникальный памятник православного зодчества XII века, а лишь дополнять в едином ансамбле.

В Гродно возле Коложской церкви построят звонницу. Узнали, как она будет устроена-10

Александр Захарчук, главный архитектор института «Гродногражданпроект»:
Применены естественные материалы: камень, дерево, жесть, плюс еще крест будет сделан, как и на самой Коложе, из нержавейки. Пытаемся вставить фрагменты витражного стекла. Такая, скажем, есть перекличка с плинфой, с майоликой, которые находятся на стенах Коложи. Колокола сами – это как произведение искусства, сделаны красиво, добротно. Естественно, люди будут подходить к этой площадке и фотографироваться, смотреть на это.

В Гродно возле Коложской церкви построят звонницу. Узнали, как она будет устроена-13

Уже выполнен распил дерева для звонницы, идет процесс сушки. К монтажу конструкции приступят весной, чтобы к 9 Мая объект был открыт. Первый колокольный звон дадут в честь 80-летия освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области

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