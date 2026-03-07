Новости по тегу #Сергей Рябков

Рябков: Москва и Вашингтон обсуждают возможность создания совместных фондов.
Рябков: Москва и Киев могут обсудить в Турции, как обеспечить устойчивый мир.
Ранее New York Times уже сообщала о предложении вернуть Украине ядерное оружие, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственностью.
Он назвал эти идеи «безответственными лицами в Киеве».
Байден заявил, что мировое сообщество должно работать над тем, чтобы избавить мир от ядерного оружия.
Рябков: РФ будет отвечать, если возобновятся ядерные испытания в США.
Он заметил, что отзыв ратификации Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний в 2023 году был обусловлен исчерпанием терпения Москвы.
Он подчеркнул, что Москва рассчитывает сценарии как политической, так и военной конфронтации, и предостерег США от дальнейшей эскалации.
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