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Немцы сожгли его деревню, был ранен и с Победой дошёл до Берлина. Егор Бибиков. «Незабытые истории»

11 июня 2024 12:25
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Рассказ о Егоре Бибикове прислала семья Конюк (Дмитрий и его дочь София, которая рассказала о прадедушке). 

«Героя моего рассказа я не знала и не видела никогда. Но во мне его гены, течет его кровь. Приоткрыть завесу героического подвига, жертвенности стало возможным благодаря воспоминаниям родных и близких, сослуживцев, печатным и официальным документам. 

Так, мой прадедушка Егор Павлович Бибиков рассказал о своей войне редактору одной из местных газет. По этим заметкам можно более полно установить некоторые детали его солдатской судьбы, о которых он уже не расскажет... 

Немцы сожгли его деревню, был ранен и с Победой дошёл до Берлина. Егор Бибиков. «Незабытые истории»-1

12 августа 1941 года в возрасте 18 лет мой прадедушка был призван в армию. Немцы дошли и до его деревни Саранчино, которую вместе с соседним населенным пунктом сожгли. Перед сожжением деревни Егор вместе с другом ушел в партизанский отряд. До сентября 1943 года Егор Бибиков воевал в тылу врага на оккупированной фашистами советской территории в Хинельских лесах Брянской области. 13 марта 1942 был зачислен в партизанский отряд им. Фрунзе партизанской бригады им. Фрунзе. Находясь в партизанском отряде, прадедушка описывал свою встречу в Хинельских лесах с легендарным руководителем партизанского движения на Украине, дважды героем Советского союза генерал-майором Сидором Артемьевичем Ковпаком: «Я был 2-м номером пулеметного расчета в партизанском отряде, затем первым номером…К этому времени (декабрь 1941 г.) Ковпак ушел из наших Хинельских лесов в глубокий рейд… Я остался в отряде им. Фрунзе, вступил в комсомол…».

По воспоминаниям прадедушки: «В 1943 году в последние месяцы, перед соединением с Красной Армией было особенно трудно…Через окно линии фронта перебрасывали раненых…Немцы устроили невиданную блокаду…С базы уходили группами в болото…Сбрасывали самолетами нам оружие, продукты…».

С освобождением Брянской области, соединившись с рядами Красной Армии, прадедушка продолжил свой боевой путь, освобождал Беларусь. В феврале 1944 года в ходе наступательной Рогачевско-Жлобинской операции войск 1-го Белорусского фронта под командованием генерала армии К.К. Рокоссовского был освобожден Рогачев, где разгромив фашистскую группу армии «Центр», Е.П. Бибиков был тяжело ранен.  У прадедушки были многочисленные ранения. Сослуживцы уже и не верили в его выздоровление, и оставили его на постой у местных жителей в д.  Павловщина (Гродненская область). Здесь дедушку выхаживала моя прабабушка, 17-летняя Прохор (в последующем, Бибикова) Любовь Михайловна. 

Немцы сожгли его деревню, был ранен и с Победой дошёл до Берлина. Егор Бибиков. «Незабытые истории»-4

После выздоровления прадедушка освобождал Варшаву. С февраля 1945 года и до самой Победы выполнял боевые задачи в качестве телефониста 1428 легко-артиллерийского полка 65 легкой артиллерийской бригады 2 Белорусского фронта (в последующем в составе 1 Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Г.К. Жукова). После боев за освобождение Варшавы, с 10 февраля по 4 апреля 1945 г. Е.П. Бибиков участвовал в Восточно-Померанской стратегической наступательной операции с освобождением 28 марта 1945 г. г. Гдыня, с разгромом и окружением немецкой группы армии «Висла». Именно в день начала стратегической наступательной операции на ледяных берегах р. Вислы в районе польской деревни Обер-Сартовиц мой прадедушка рядовой Егор Павлович Бибиков 10 февраля 1945 года при расширении плацдарма западнее р. Висла под артиллерийско-минометным огнем противника устранил повреждения в 3 телефонных аппаратах и оказал первую медицинскую помощь двум раненым бойцам, за что секретным приказом от имени Президиума Верховного совета СССР 13 февраля 1945 года был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Немцы сожгли его деревню, был ранен и с Победой дошёл до Берлина. Егор Бибиков. «Незабытые истории»-7

В составе 1428 легко-артиллерийский полка прадедушка принял свой последний в его жизни самый тяжелый и кровавый бой – за Берлин в ходе Берлинской наступательной операции в составе 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Г.К. Жукова. В апреле 1945 года его полк штурмовал «Зееловские высоты», обеспечивал форсирование р. Шпрее на окраинах Берлина, нес значительные потери, героически сражался не на жизнь, а на смерть в уличных боях в фашистском логове – в Берлине, в битве за берлинский Ангальский вокзал. Его полк подавлял сопротивление противника, обеспечив продвижение нашей пехоте. В мае 1945 года Егор Бибиков достиг южной окраины Рейхстаргского парка, где окруженный немецкий гарнизон противника капитулировал. До Рейхстага фашистского логова осталось не более 100 метров….Позади были тысячи километров кровавых, разрушенных и изнурительных дорог, Беларусь, пол-Европы и четыре года войны. 

6 мая 1945 Егор, раненный, контуженный, встретил свои 22 года в Берлине, непобежденным Героем-победителем. За участие в Великой отечественной войне Егор Павлович Бибиков был награжден боевыми наградами, медалями: «Партизану Отечественной войны II степени», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», орденом «Отечественной Войны I степени», а также Благодарностями Верховного Главнокомандующего тов. Сталина И.В. «За прорыв обороны немцев и наступлением на Берлин», «За овладение столицей Германии».

# Великая Отечественная война # общество

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