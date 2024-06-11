Немцы сожгли его деревню, был ранен и с Победой дошёл до Берлина. Егор Бибиков. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Рассказ о Егоре Бибикове прислала семья Конюк (Дмитрий и его дочь София, которая рассказала о прадедушке). «Героя моего рассказа я не знала и не видела никогда. Но во мне его гены, течет его кровь. Приоткрыть завесу героического подвига, жертвенности стало возможным благодаря воспоминаниям родных и близких, сослуживцев, печатным и официальным документам. Так, мой прадедушка Егор Павлович Бибиков рассказал о своей войне редактору одной из местных газет. По этим заметкам можно более полно установить некоторые детали его солдатской судьбы, о которых он уже не расскажет...

12 августа 1941 года в возрасте 18 лет мой прадедушка был призван в армию. Немцы дошли и до его деревни Саранчино, которую вместе с соседним населенным пунктом сожгли. Перед сожжением деревни Егор вместе с другом ушел в партизанский отряд. До сентября 1943 года Егор Бибиков воевал в тылу врага на оккупированной фашистами советской территории в Хинельских лесах Брянской области. 13 марта 1942 был зачислен в партизанский отряд им. Фрунзе партизанской бригады им. Фрунзе. Находясь в партизанском отряде, прадедушка описывал свою встречу в Хинельских лесах с легендарным руководителем партизанского движения на Украине, дважды героем Советского союза генерал-майором Сидором Артемьевичем Ковпаком: «Я был 2-м номером пулеметного расчета в партизанском отряде, затем первым номером…К этому времени (декабрь 1941 г.) Ковпак ушел из наших Хинельских лесов в глубокий рейд… Я остался в отряде им. Фрунзе, вступил в комсомол…». По воспоминаниям прадедушки: «В 1943 году в последние месяцы, перед соединением с Красной Армией было особенно трудно…Через окно линии фронта перебрасывали раненых…Немцы устроили невиданную блокаду…С базы уходили группами в болото…Сбрасывали самолетами нам оружие, продукты…». С освобождением Брянской области, соединившись с рядами Красной Армии, прадедушка продолжил свой боевой путь, освобождал Беларусь. В феврале 1944 года в ходе наступательной Рогачевско-Жлобинской операции войск 1-го Белорусского фронта под командованием генерала армии К.К. Рокоссовского был освобожден Рогачев, где разгромив фашистскую группу армии «Центр», Е.П. Бибиков был тяжело ранен. У прадедушки были многочисленные ранения. Сослуживцы уже и не верили в его выздоровление, и оставили его на постой у местных жителей в д. Павловщина (Гродненская область). Здесь дедушку выхаживала моя прабабушка, 17-летняя Прохор (в последующем, Бибикова) Любовь Михайловна.

После выздоровления прадедушка освобождал Варшаву. С февраля 1945 года и до самой Победы выполнял боевые задачи в качестве телефониста 1428 легко-артиллерийского полка 65 легкой артиллерийской бригады 2 Белорусского фронта (в последующем в составе 1 Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Г.К. Жукова). После боев за освобождение Варшавы, с 10 февраля по 4 апреля 1945 г. Е.П. Бибиков участвовал в Восточно-Померанской стратегической наступательной операции с освобождением 28 марта 1945 г. г. Гдыня, с разгромом и окружением немецкой группы армии «Висла». Именно в день начала стратегической наступательной операции на ледяных берегах р. Вислы в районе польской деревни Обер-Сартовиц мой прадедушка рядовой Егор Павлович Бибиков 10 февраля 1945 года при расширении плацдарма западнее р. Висла под артиллерийско-минометным огнем противника устранил повреждения в 3 телефонных аппаратах и оказал первую медицинскую помощь двум раненым бойцам, за что секретным приказом от имени Президиума Верховного совета СССР 13 февраля 1945 года был награжден медалью «За боевые заслуги».