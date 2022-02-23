Сергей Рачков проведёт личный приём граждан 23 февраля. Куда обращаться?

Новости Беларуси. Сенаторы продолжают помогать в решении вопросов белорусам. Так, сегодня, 23 февраля, личный прием проведет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обратиться с волнующими проблемами граждане, в том числе и индивидуальные предприниматели смогут с 10:00 до 12:00 по предварительной записи. Для это необходимо направить письменное или электронное обращение в Совет Республики.