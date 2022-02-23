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Сергей Рачков проведёт личный приём граждан 23 февраля. Куда обращаться?

23 февраля 2022 06:31
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Новости Беларуси. Сенаторы продолжают помогать в решении вопросов белорусам. Так, сегодня, 23 февраля, личный прием проведет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обратиться с волнующими проблемами граждане, в том числе и индивидуальные предприниматели смогут с 10:00 до 12:00 по предварительной записи. Для это необходимо направить письменное или электронное обращение в Совет Республики.

Сергей Рачков проведёт личный приём граждан 23 февраля. Куда обращаться?-1

Все подробности можно узнать по указанным номерам телефонов.

# Прием граждан # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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