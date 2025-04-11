Республиканский семинар «Кадры 2026-2030. Прикладные аспекты» состоялся в Академии управления

Подготовка нового поколения управленцев и специалистов – ключевая задача пятилетки качества. Главную цель кадровой политики обозначили на республиканском семинаре в Академии управления при Президенте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства неоднократно подчеркивал важность развития кадрового потенциала как ключевого фактора устойчивого социально-экономического развития страны. С учетом вовлеченности Беларуси в непростые процессы на международной арене контуры государственной кадровой политики четко определены указом Президента, разработана дорожная карта. Уже в работе и проект отраслевой программы. Документ охватывает различные направления: от прогнозирования до сегментирования в отраслях экономики.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

В каждой отраслевой программе должны быть свои фокус-меры по разным категориям работников. В первую очередь, на молодежь: это новое поколение работников с новыми требованиями, с новым видением рабочего места, поэтому это особое предложение. Это по работникам среднего возраста, когда мы говорим о том, что должно быть тоже с учетом модернизации движения, совершенствования производственных процессов, в принципе, рабочих процессов – это такое оперативное повышение квалификации.

Алексей Гуйда, начальник главного управления кадровой политики администрации Президента Беларуси:

В следующую пятилетку глава государства поставил четкую задачу, что нужно подготовить и привести к управлению страной новое поколение людей. Пора уходить от кадрового делопроизводства и заниматься непосредственно кадровой политикой. То есть полноценно управлять процессами становления, подготовки и продвижения молодых кадров в управленческой сфере и в сфере экономики.