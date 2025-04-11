Postimees: Эстония задержала танкер Kiwala для проверки документов и статуса

Силы обороны Эстонии провели задержание танкера Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга, для проверки документации и статуса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Postimees.

Судно находилось на якоре в бухте Мууга у острова Аэгна. Командир флота Иво Вярк пояснил, что у корабля нет национального флага, а начальник полицейского управления Вейко Коммусаар заявил, что судно находится под санкции.

В декабре 2024 года страны Балтийского и Северного морей согласились проверить страховые свидетельства танкеров, перевозящих российскую нефть, чтобы предотвратить экологические угрозы.