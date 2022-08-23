Сергей Рачков: на Западе сейчас делается попытка очень жёсткой демонизации белорусов, россиян

Юлия Бешанова, ведущая: Если зрительно представить этот железный занавес. Здесь остаются страны коллективного Запада, ЕС, с этой стороны – Беларусь и союзники. Кто будет с этой стороны? С кем нам придется в условиях замкнутой экономики развиваться?

Черчилль говорил, что надо делать, чтобы единственная Америка была хозяином

Георгий Атаманов, член совета Коммунистической партии Беларуси:

Так называемый занавес опустился впервые после войны. 5 марта 1946 года Уинстон Черчилль выступал в колледже в Фултоне, тогда его речь 15 с лишним минут длится, говорил, что надо делать, чтобы единственная Америка была хозяином, и целая методика была разработана. И уже тогда было ясно, что те достижения, которые были достигнуты нашими советскими солдатами в освобождении Европы от фашистов… Все стало потихоньку отходить вдаль. И они ждали, когда уйдет последний участник войны, и это все возобновится. И сейчас второй момент – опускание железного занавеса. Дело в том, что мир сейчас находится на изломе, в таком варианте он существовать больше не будет. Это исторический процесс, цикл исторический повторяется в этом плане. Видимо, мне как историку это понятно.

Юлия Бешанова:

То есть история ничему не учит?

Нужно уроки извлекать из того, что мы уже прошли, потеряв мощную державу СССР

Георгий Атаманов:

Не учит. Все зависит от того, какая элита управляет там или в других государствах. Но то, что так называемые англосаксы занимаются этим давно, мы это знаем. Вы помните, после того, как этот занавес опустился, сразу Америка придумала новый план, попытка бомбардировать Советский Союз ядерным, поскольку на Японии это дело испытали. Дальше начинаются изменения в отношениях между союзниками по войне во Второй мировой. Появляется сначала ФРГ, три тогда страны освободится, потом ГДР, а в 1975 год было принято решение, что границы изменять не будут. Изменили! Эти законы международного права действуют? Нет. И он сегодня, в принципе, формально существует. Я уже молчу про Совет Безопасности, без разрешения которого входят и в Ливию, и в Ирак. И бомбят, и все остальное. Разве так можно? Вот это методология, которую надо понимать. Но то, что они сегодня творят… Нам нужно делать выводы и уроки извлекать из того, что мы уже прошли, потеряв мощную тогда державу – Советский Союз.