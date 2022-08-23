Сергей Рачков: на Западе сейчас делается попытка очень жёсткой демонизации белорусов, россиян
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности, и Георгий Атаманов, член совета Коммунистической партии Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Если зрительно представить этот железный занавес. Здесь остаются страны коллективного Запада, ЕС, с этой стороны – Беларусь и союзники. Кто будет с этой стороны? С кем нам придется в условиях замкнутой экономики развиваться?
Черчилль говорил, что надо делать, чтобы единственная Америка была хозяином
Георгий Атаманов, член совета Коммунистической партии Беларуси:
Так называемый занавес опустился впервые после войны. 5 марта 1946 года Уинстон Черчилль выступал в колледже в Фултоне, тогда его речь 15 с лишним минут длится, говорил, что надо делать, чтобы единственная Америка была хозяином, и целая методика была разработана. И уже тогда было ясно, что те достижения, которые были достигнуты нашими советскими солдатами в освобождении Европы от фашистов… Все стало потихоньку отходить вдаль. И они ждали, когда уйдет последний участник войны, и это все возобновится. И сейчас второй момент – опускание железного занавеса. Дело в том, что мир сейчас находится на изломе, в таком варианте он существовать больше не будет. Это исторический процесс, цикл исторический повторяется в этом плане. Видимо, мне как историку это понятно.
Юлия Бешанова:
То есть история ничему не учит?
Нужно уроки извлекать из того, что мы уже прошли, потеряв мощную державу СССР
Георгий Атаманов:
Не учит. Все зависит от того, какая элита управляет там или в других государствах. Но то, что так называемые англосаксы занимаются этим давно, мы это знаем. Вы помните, после того, как этот занавес опустился, сразу Америка придумала новый план, попытка бомбардировать Советский Союз ядерным, поскольку на Японии это дело испытали. Дальше начинаются изменения в отношениях между союзниками по войне во Второй мировой. Появляется сначала ФРГ, три тогда страны освободится, потом ГДР, а в 1975 год было принято решение, что границы изменять не будут. Изменили! Эти законы международного права действуют? Нет. И он сегодня, в принципе, формально существует. Я уже молчу про Совет Безопасности, без разрешения которого входят и в Ливию, и в Ирак. И бомбят, и все остальное. Разве так можно? Вот это методология, которую надо понимать. Но то, что они сегодня творят… Нам нужно делать выводы и уроки извлекать из того, что мы уже прошли, потеряв мощную тогда державу – Советский Союз.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Если говорить о попытке второго железного занавеса, то, на мой взгляд, здесь просматривается такой момент: кажется, что отсекают нас, белорусов, россиян. Но на самом деле делается попытка изолировать население Запада, его индоктринировать под те задачи, которые, наверное, стоят и ставятся коллективным Западом во главе с США и Великобританией. Здесь могут быть различные сценарии, вплоть до военных сценариев развития ситуации, потому что невыгодно ни Беларуси, ни России как непокорным странам, которые не хотят жить по правилам англосаксов. Поэтому сейчас делается попытка очень жесткой демонизации белорусов, россиян, чтобы решать уже задачи другими методами, раз экономическим не совсем получается. Но для этого необходимо подготовить свое население, которое восприняло бы решение этими средствами (вплоть до военных) и не критиковало бы правительство этих стран.
Юлия Бешанова:
Не ездят, не видят.
«Мы увидели, что такое окунуться в тот капитализм с нечеловеческим лицом»
Сергей Рачков:
Да, поэтому печально, что мы вновь возвращаемся к тому, от чего ушли 30 с лишним лет назад, несмотря на то, что два полюса существовали (США и Советский Союз). Был в целом баланс сил, и он помогал в более мирной, спокойной обстановке решать вопросы развития как капиталистического лагеря, так и социалистического. Может быть, мы шли несколько разными темпами, с разными ориентирами, ценностными ориентирами, но мы увидели, что такое окунуться в тот капитализм с нечеловеческим лицом. Я очень долгое время работал в капиталистических странах, в США, в других странах, в командировки ездил и видел и вторую сторону того мира. И мы увидели, когда началась коронавирусная инфекция, когда в Соединенных Штатах не могли оказать простым людям помощи. Они погибали, их просто в Нью-Йорке складировали в рефрижераторы.
Сергей Рачков:
Речь идет о том, что сегодня делается попытка решить эти… Уже речь идет не о соперничестве, а об открытой борьбе за новый миропорядок. Конечно же, Запад не хотел бы и не хочет сдавать свои позиции, в ход пускает весь инструментарий. И то, что не удалось сделать Гитлеру, Гиммлеру в годы Второй мировой войны, благодаря сплоченности и народности тех наций Советского Союза мы выстояли в той страшнейшей войне. Наближалась катастрофа не просто для страны, а для народов, которые здесь населяли. Что касается исторического процесса, то его, наверное, все-таки формируют и делают люди. Когда меняются поколения, когда отсутствует серьезная преемственность, историческая память, тогда и начинаются повторные катаклизмы. И можно сделать вывод, что человечество не учит уроки.
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