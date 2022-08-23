Насколько реален для Беларуси и России железный занавес-2022?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности, и Георгий Атаманов, член совета Коммунистической партии Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Сегодня поговорим на такую тему, которая сейчас очень активно обсуждается во всех экспертных кругах, – возможность железного занавеса-2022. Как вам кажется, насколько это реально в еще недавних условиях глобализации всего мира?
«Тенденция глобализации получает все меньше распространения»
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня очень сложная и тревожная обстановка в мире. Коллективный Запад, конечно, не готов сдавать свои позиции формирующемуся многополярному мироустройству. Пока заметно, что во главе с КНР, с РФ, со странами, которые входят в объединение БРИКС. Удивительно, что мы после того, как когда-то упал этот железный занавес, когда, к сожалению большому, исчезла огромная, по тем временам очень сильная страна, победитель в Великой Отечественной войне. Сегодня тенденция глобализации получает все меньше распространения, и те силы, которые формировали глобальный мировой порядок (во главе с США), сегодня пытаются использовать абсолютно весь инструментарий в политической, идеологической борьбе. Это и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере. Поэтому, к сожалению, мы сейчас видим, что уже не просто идут разговоры, вносятся предложения о визовых ограничениях. Хотя совершенно недавно, буквально два года назад, Республика Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима, о снижении стоимости виз.
Юлия Бешанова:
Мы же и ввели сейчас для наших соседей безвиз.
«Сегодня не только Украина находится под внешним управлением»
Сергей Рачков:
Чтобы страны еще больше общались, совместно решали как экономические вопросы, так и вопросы региональной безопасности. Но, к большому сожалению, сегодня по-прежнему США, почувствовав, что они теряют свои властные полномочия над миром, полномочия мирового жандарма, пытаются давить, прессинговать страны, в первую очередь страны ЕС. Сегодня не только Украина находится под внешним управлением. Мы можем сказать, что в целом ЕС находится под внешним управлением, под управлением Соединенных Штатов.
Юлия Бешанова:
Кто останется с нами с этой стороны железного занавеса?
«Мир в таком варианте жить не будет. Американцы править миром больше не будут»
Георгий Атаманов, член совета Коммунистической партии Беларуси:
Знаете что? Останутся! Сейчас пример этому подает именно Беларусь и Россия. Казахстан немножко сейчас виляет, но придет, Узбекистан вернется, туркмены пока, учитывая, что там есть нефть и все остальное, немножко поживут. То, что происходит сегодня на постсоветском пространстве, и мы убедимся в этом, пройдут месяцы, годы, но будет объединено на новом уровне то постсоветское пространство. Это случится. Мир в таком варианте жить не будет. Американцы править миром больше не будут, и англосаксы полностью в этом отойдут. На много лет вперед это предвидел Иосиф Сталин, когда он беседовал с Коллонтай в 1939 году, она послом Швеции была, он говорил, что случится с нами, когда мировой сионизм придет к власти. Кто-то не знает. Пусть посмотрит, залезет в интернет и все это дело найдет. Один к одному все предвидел. В 1939 году, если не ошибаюсь, агитатор и пропагандист сверхлюдей немецкой рации Геббельс говорил: «Отними у народа историю, и через поколение это будет толпа, а еще через поколение это будет стадо». Мы это видим иногда.
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