Насколько реален для Беларуси и России железный занавес-2022?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности, и Георгий Атаманов, член совета Коммунистической партии Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Сегодня поговорим на такую тему, которая сейчас очень активно обсуждается во всех экспертных кругах, – возможность железного занавеса-2022. Как вам кажется, насколько это реально в еще недавних условиях глобализации всего мира?

«Тенденция глобализации получает все меньше распространения» Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня очень сложная и тревожная обстановка в мире. Коллективный Запад, конечно, не готов сдавать свои позиции формирующемуся многополярному мироустройству. Пока заметно, что во главе с КНР, с РФ, со странами, которые входят в объединение БРИКС. Удивительно, что мы после того, как когда-то упал этот железный занавес, когда, к сожалению большому, исчезла огромная, по тем временам очень сильная страна, победитель в Великой Отечественной войне. Сегодня тенденция глобализации получает все меньше распространения, и те силы, которые формировали глобальный мировой порядок (во главе с США), сегодня пытаются использовать абсолютно весь инструментарий в политической, идеологической борьбе. Это и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере. Поэтому, к сожалению, мы сейчас видим, что уже не просто идут разговоры, вносятся предложения о визовых ограничениях. Хотя совершенно недавно, буквально два года назад, Республика Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима, о снижении стоимости виз. Юлия Бешанова:

Мы же и ввели сейчас для наших соседей безвиз.

«Сегодня не только Украина находится под внешним управлением» Сергей Рачков:

Чтобы страны еще больше общались, совместно решали как экономические вопросы, так и вопросы региональной безопасности. Но, к большому сожалению, сегодня по-прежнему США, почувствовав, что они теряют свои властные полномочия над миром, полномочия мирового жандарма, пытаются давить, прессинговать страны, в первую очередь страны ЕС. Сегодня не только Украина находится под внешним управлением. Мы можем сказать, что в целом ЕС находится под внешним управлением, под управлением Соединенных Штатов. Юлия Бешанова:

Кто останется с нами с этой стороны железного занавеса?