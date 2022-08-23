Сергей Рачков: «Беларусь не опускает железный занавес. Она, наоборот, сопротивляется этому»
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности, и Георгий Атаманов, член совета Коммунистической партии Беларуси.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Беларусь не готова опускать этот железный занавес. И пример тому – решение главы государство открыть фактически границу для граждан Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, для наших соседей, которые могут сейчас спокойно пересекать границу, приезжать в Беларусь.
Юлия Бешанова, ведущая:
Такая народная дипломатия работает?
Сергей Рачков:
Она, конечно же, работает, но она должна быть двухсторонней. Это дорога двухсторонняя. Конечно, там на людей оказывается очень сильное воздействие. В том, в чем когда-то обвиняли нас во времена Советского Союза: запрещаем ездить за рубеж, выдаем глушилки, паспорта другие. Целое было событие. Сегодня делают это на Западе, то есть демонстрируют опасение, боязнь перед нами. Может быть, стоит им бояться. Потому что мы за эти 30 лет очень сложных, непростых, когда мы начали строить свое суверенное государство на обломках Советского Союза. Когда мы были сборочным цехом Советского Союза, не имея ресурсов. Мы восстановили промышленность, машиностроение, нефтехимическую промышленность.
Юлия Бешанова:
Президент критикует нас за то, что у нас очень малый процент локализации.
Сергей Рачков:
Почему Президент критикует? Потому что сегодня так устроен мир и международно-экономические отношения, что у наших партнеров тоже есть свои интересы. Им не только интересно приобрести у нас товар. У них есть интерес создать вместе товар. Поэтому мы тоже, если бы вступили в кооперацию с Китайской Народной Республикой, то это должна быть кооперация на равных. И выгодная и китайской стороне, и белорусской стороне. Поэтому необходима более высокая локализация. И в изготовлении велосипедов, мотоциклов, Geely и так далее. У нас много примеров, даже пример Минского автомобильного завода. Когда были варианты устанавливать мотор западных производителей. Но очень вовремя сориентировалось наше руководство и совместно с Китайской Народной Республикой построило завод под Минском, выпуская необходимый мотор, который устанавливается на наши грузовики МАЗ.
Правильность той стратегии, которая была выбрана нашим государством и Президентом. Когда мы не складывали все в одну корзину, а пытались работать на разных рынках, как бы не было тяжело, как бы не было далеко. Зачем в Латинскую Америку или Юго-Восточную Азию? Плечо очень большое, невыгодно. Но сегодня показывает ситуация, что цены меняются, ценообразование меняется, и уже даже дальние поставки становятся рентабельными, экономически выгодными. Тот, кто вошел на эти рынки, кто успел, тот сейчас там активно работает. Подчеркну еще раз мысль. Беларусь не опускает железный занавес. Она, наоборот, сопротивляется этому. Мы против этого. Мы готовы работать как с Востоком, так и с Западом. С Югом, Севером. С теми, кто сегодня готов работать с нами.
Георгий Атаманов, член совета Коммунистической партии Беларуси:
Этот занавес опускают против нас. Посмотрите, более 20 лет санкции: экономические, политические, перешли к сфере культуры, спорт. Ну как так можно? И они хотят сказать, что они демократы? Они нам вот это навязывают, что мы должны быть свободными и так далее. А на выходе, в результате их демократии, мы можем посмотреть, куда они зашли со своими войсками, меняя руководство и так далее. И чем это закончилось? Нам нужно хранить нашу белорусскость, славянство, обычаи, традиции и культуру. Только тогда мы и будем белорусами зваться.
Юлия Бешанова:
Я надеюсь, что Беларусь из всех этих геополитических штормов сможет выйти еще сильнее.
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