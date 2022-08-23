Сергей Рачков: «Беларусь не опускает железный занавес. Она, наоборот, сопротивляется этому»

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности, и Георгий Атаманов, член совета Коммунистической партии Беларуси.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Беларусь не готова опускать этот железный занавес. И пример тому – решение главы государство открыть фактически границу для граждан Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, для наших соседей, которые могут сейчас спокойно пересекать границу, приезжать в Беларусь. Юлия Бешанова, ведущая:

Такая народная дипломатия работает? Сергей Рачков:

Она, конечно же, работает, но она должна быть двухсторонней. Это дорога двухсторонняя. Конечно, там на людей оказывается очень сильное воздействие. В том, в чем когда-то обвиняли нас во времена Советского Союза: запрещаем ездить за рубеж, выдаем глушилки, паспорта другие. Целое было событие. Сегодня делают это на Западе, то есть демонстрируют опасение, боязнь перед нами. Может быть, стоит им бояться. Потому что мы за эти 30 лет очень сложных, непростых, когда мы начали строить свое суверенное государство на обломках Советского Союза. Когда мы были сборочным цехом Советского Союза, не имея ресурсов. Мы восстановили промышленность, машиностроение, нефтехимическую промышленность. Юлия Бешанова:

Президент критикует нас за то, что у нас очень малый процент локализации.