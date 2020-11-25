«С нетерпением ждали, когда дочь сюда придёт». В Славгороде открылся детский сад на 75 мест

Новости Беларуси. В Славгороде открылся детский сад, рассчитанный на 75 воспитанников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Событие для горожан долгожданное. Микрорайон, где построен садик, новый, в нем проживают около сотни многодетных семей, а также молодые специалисты. На всех – более 200 детей до 6 лет. Потому на просьбу жителей о строительстве нового дошкольного учреждения руководство области отреагировало оперативно – здание возвели всего за год.

Елена Савостина, жительница Славгорода:

У меня есть девочка Кира, ей 4 года, младшая дочка. Мы с прошлого года наблюдаем стройку из окна, как строился детский садик. Мы с нетерпением ждали, когда она уже сюда придет. Она каждый день спрашивала: «Мама, когда уже построят, когда я уже сюда приду?» Он понравился оттого, что был очень яркий, красочный.

Екатерина Мельникова, жительница Славгорода:

Сад очень красивый. Он украсил наш микрорайон. Это как бы цветок среди всех домов, которые у нас построены. И думаем, что нашим детям будет очень уютно здесь. И большое спасибо, конечно, руководству области, района, которые помогли в строительстве детского сада.