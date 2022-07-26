Прямой эфир

Сергей Лебедев: «Парламентарии – это избранники народа, они отражают настроение и волю избирателей»

26 июля 2022 10:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В повестку заседания глав государств Содружества включили вопрос о председательстве Кыргызстана в СНГ в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев: «Парламентарии – это избранники народа, они отражают настроение и волю избирателей»-1

В октябре запланировано несколько встреч на высоком уровне. Их подготовку обсудили 26 июля в Минске. Речь о заседании Совета министров иностранных дел. Многие вопросы, которые рассмотрят в Нур-Султане, будут перенесены на заседание глав правительства. Традиционно это темы гуманитарного сотрудничества, борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Сергей Лебедев: «Парламентарии – это избранники народа, они отражают настроение и волю избирателей»-4

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Основным вопросом, который предстоит обсудить и заслушать на заседании Совета глав государств, предполагается, что это будет вопрос о деятельности Межпарламентской ассамблеи СНГ и о ее роли в укреплении многостороннего сотрудничества в рамках Содружества. Мы планируем, что с докладом по этому вопросу выступит председатель Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентина Ивановна Матвиенко. Роль Межпарламентской ассамблеи СНГ велика, парламентарии – это избранники народа, они отражают настроение, волю избирателей. Поэтому очень важно услышать этот глас народа и на уровне глав государств.

Сергей Лебедев: «Парламентарии – это избранники народа, они отражают настроение и волю избирателей»-7

Предполагается, что все встречи пройдут в очном формате. На них планируется утвердить предложения – объявить 2024 год в СНГ Годом волонтерского движения, а следующий – Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

# СНГ # общество # Сергей Лебедев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На связи все регионы. Президент Беларуси проведёт селектор по ходу уборочной
26 июля 2022 07:34

На связи все регионы. Президент Беларуси проведёт селектор по ходу уборочной

Ольга Чуприс 27 июля проведёт приём в Шумилинском райисполкоме
26 июля 2022 07:20

Ольга Чуприс 27 июля проведёт приём в Шумилинском райисполкоме

«Обязанность каждого». Заслоновский гарнизон провёл автопробег, посвящённый Году исторической памяти
26 июля 2022 07:19

«Обязанность каждого». Заслоновский гарнизон провёл автопробег, посвящённый Году исторической памяти