На связи все регионы. Президент Беларуси проведёт селектор по ходу уборочной

Новости Беларуси. Белорусские аграрии близки к намолоту первого миллиона тонн зерна. Массовая жатва ведется с начала недели. Все аспекты важнейшей кампании 26 июля будут в центре внимания главы государства. На связь с Дворцом Независимости выйдут регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается хода жатвы, то на юге традиционно она получила больший размах. Выходят комбайны на озимую рожь, пшеницу, тритикале. Пока о слаженности работ можно судить по цифрам о количестве обмолоченных площадей. Эта карта формируется по мере созревания хлебов. Например, к уборке зерновых культур в самом северном регионе страны приступили чуть больше половины районов. Более массовой готовности полей там ждут к концу недели. На это утро зерна в стране намолочено чуть более 740 тысяч тонн при урожайности 40,2 центнера с гектара. Это плюс 7,2 центнера на круг к аналогичному периоду 2021 года.