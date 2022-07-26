Ольга Чуприс 27 июля проведёт приём в Шумилинском райисполкоме

Новости Беларуси. Сенаторы и высшие должностные лица продолжают помогать белорусам в решении наболевших вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 июля в Барановичах обратиться со своей проблемой можно будет к председателю Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Виктор Лискович будет принимать в местном горисполкоме с 11:00 до 13:00.

Выездной прием граждан проведет и Ольга Чуприс. 27 июля заместитель главы Администрации Президента будет принимать в Шумилинском райисполкоме. Необходима предварительная запись.