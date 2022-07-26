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Ольга Чуприс 27 июля проведёт приём в Шумилинском райисполкоме

26 июля 2022 07:20
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Новости Беларуси. Сенаторы и высшие должностные лица продолжают помогать белорусам в решении наболевших вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Чуприс 27 июля проведёт приём в Шумилинском райисполкоме-1

26 июля в Барановичах обратиться со своей проблемой можно будет к председателю Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Виктор Лискович будет принимать в местном горисполкоме с 11:00 до 13:00.

Ольга Чуприс 27 июля проведёт приём в Шумилинском райисполкоме-4

Выездной прием граждан проведет и Ольга Чуприс. 27 июля заместитель главы Администрации Президента будет принимать в Шумилинском райисполкоме. Необходима предварительная запись.

Ольга Чуприс 27 июля проведёт приём в Шумилинском райисполкоме-7

В этот же день, но уже в Минске встретится с гражданами председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности. Со своими вопросами к Сергею Рачкову могут также обратиться индивидуальные предприниматели. Прием будет проходить с 10:00 до 12:00.

# Прием граждан # общество # Виктор Лискович # Ольга Чуприс # Сергей Рачков # Фотофакт

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