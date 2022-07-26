«Обязанность каждого». Заслоновский гарнизон провёл автопробег, посвящённый Году исторической памяти

Новости Беларуси. Историческое наследие – это основа независимости и суверенитета нашей страны. Сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной – дело чести для каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно это важно для людей в погонах. Накануне военнослужащие Заслоновского гарнизона провели автопробег, посвященный Году исторической памяти.

Участники посетили Ушачский музей народной славы. А затем возложили цветы к подножью мемориального комплекса «Прорыв». Память павших героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

Дарья Ярошевич:

3 июля, 9 Мая – во всех праздниках принимаем участие, ездим и приводим в порядок памятники. Стараемся принимать участие как можно чаще. У меня прадедушка воевал – Анасович Сергей Александрович. Он дошел до Берлина и там погиб.

Александр Лихачев, ветеран боевых действий в Афганистане:

Память должна жить в наших детях. Они и не вспомнят, у них еще прадеды воевали. Я еще застал – у меня отец воевал, дед воевал. Так что это обязанность каждого гражданина.