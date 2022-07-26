«Обязанность каждого». Заслоновский гарнизон провёл автопробег, посвящённый Году исторической памяти
Новости Беларуси. Историческое наследие – это основа независимости и суверенитета нашей страны. Сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной – дело чести для каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно это важно для людей в погонах. Накануне военнослужащие Заслоновского гарнизона провели автопробег, посвященный Году исторической памяти.
Участники посетили Ушачский музей народной славы. А затем возложили цветы к подножью мемориального комплекса «Прорыв». Память павших героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.
Дарья Ярошевич:
3 июля, 9 Мая – во всех праздниках принимаем участие, ездим и приводим в порядок памятники. Стараемся принимать участие как можно чаще. У меня прадедушка воевал – Анасович Сергей Александрович. Он дошел до Берлина и там погиб.
Александр Лихачев, ветеран боевых действий в Афганистане:
Память должна жить в наших детях. Они и не вспомнят, у них еще прадеды воевали. Я еще застал – у меня отец воевал, дед воевал. Так что это обязанность каждого гражданина.
Военнослужащие уверены – в этих маршрутах памяти не должно быть остановок. Ведь подвиги прошлого живут благодаря воспоминаниям. Патриотическая акция будет продолжена.