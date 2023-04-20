МИД: в Хартуме находятся 10 белорусов, посольство с ними на связи
Новости Беларуси. В МИД Беларуси следят за ситуацией в Судане и прикладывают все усилия, чтобы оказать помощь нашим соотечественникам, которые находятся в стране. Связь с ними поддерживает наше посольство в Египте. В Хартуме сейчас 10 белорусов. Двоих удалось доставить на территорию посольства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они в относительной безопасности, сообщил пресс-секретарь нашего внешнеполитического ведомства. Также на некотором удалении от эпицентра столкновений находится белорусский экипаж воздушного судна авиакомпании «Белканто» из семи человек. Однако улететь они пока не могут.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Перемещаться по территории Хартума в данный момент крайне опасно. Ситуация пока остается очень сложной. На данный момент нет никаких гарантий безопасности эвакуационных рейсов, что не позволяет организовать вывоз любых иностранных граждан с территории Судана. Посольство Белоруссии в Египте продолжит оказывать все возможное содействие нашим соотечественникам.
Судан погрузился в хаос на фоне борьбы за власть между регулярной армией и силами быстрого реагирования. Вооруженные столкновения в столице и других городах страны не прекращаются вот уже пять дней. Жертвами ожесточенных боев стали более 300 человек. Среди раненых более полутора тысяч. Столица страны Хартум подвергается воздушным и артиллерийским обстрелам. Аэропорт закрыт.