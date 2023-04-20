МИД: в Хартуме находятся 10 белорусов, посольство с ними на связи

Новости Беларуси. В МИД Беларуси следят за ситуацией в Судане и прикладывают все усилия, чтобы оказать помощь нашим соотечественникам, которые находятся в стране. Связь с ними поддерживает наше посольство в Египте. В Хартуме сейчас 10 белорусов. Двоих удалось доставить на территорию посольства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они в относительной безопасности, сообщил пресс-секретарь нашего внешнеполитического ведомства. Также на некотором удалении от эпицентра столкновений находится белорусский экипаж воздушного судна авиакомпании «Белканто» из семи человек. Однако улететь они пока не могут.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Перемещаться по территории Хартума в данный момент крайне опасно. Ситуация пока остается очень сложной. На данный момент нет никаких гарантий безопасности эвакуационных рейсов, что не позволяет организовать вывоз любых иностранных граждан с территории Судана. Посольство Белоруссии в Египте продолжит оказывать все возможное содействие нашим соотечественникам.