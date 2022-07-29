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Сергей Лавров: «По Беларуси есть консенсус, чтобы начать её присоединение в качестве полноправного её члена»

29 июля 2022 11:45
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Сергей Лавров заявил о консенсусе в рядах ШОС по полноформатному присоединению Беларуси к организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом глава внешнеполитического ведомства России сообщил, комментируя итоги заседания Совета министров иностранных дел стран объединения. Встреча прошла в Ташкенте в преддверии Саммита ШОС. 

Сергей Лавров: «По Беларуси есть консенсус, чтобы начать её присоединение в качестве полноправного её члена»-1

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
По белорусской кандидатуре – широкий консенсус о том, чтобы также запустить процесс присоединения к членам Шанхайской организации. В Самарканде консенсус я почувствовал сегодня. Есть еще целый ряд претендентов на статус наблюдателя, на статус партнера по диалогу, целый ряд арабских стран проявляет такой интерес: Армения, Азербайджан, ряд стран азиатских. До саммита будут продолжены консультации на уровне внешнеполитических ведомств. Я убежден, что мы сможем соответствующие рекомендации доложить главам государств. По Беларуси, подчеркну еще раз, есть консенсус, чтобы начать ее присоединение в качестве полноправного ее члена.

Саммит ШОС пройдет в середине сентября в Самарканде. Ожидается, что здесь будет принято решение о вступлении нашей страны в международную организацию. Напомним, с 2010 года Беларусь представлена в ШОС в статусе наблюдателя.

# Международная политика # общество # Сергей Лавров # Фотофакт

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