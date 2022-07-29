Боул с яйцом и жареным адыгейским сыром. Рецепт полезного завтрака

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень полезный боул с яйцом и жареным адыгейским сыром.

Нужно отварить яйцо. Пока разогревается сковорода и будет жариться адыгейский сыр, подготовим овощи. Салат – можно использовать любую салатную смесь.

И остальные овощи – это болгарский перец, авокадо и томаты. Нарезаем все достаточно крупными кусочками.

Теперь нужно поджарить адыгейский сыр. Я хочу сделать это на сливочном масле.

Яйцо сварилось. Я отправляю его под холодную воду. Адыгейский сыр уже готов, сразу перекладываем его к овощам.