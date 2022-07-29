Прямой эфир

Боул с яйцом и жареным адыгейским сыром. Рецепт полезного завтрака

29 июля 2022 11:06
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень полезный боул с яйцом и жареным адыгейским сыром.

Боул с яйцом и жареным адыгейским сыром. Рецепт полезного завтрака-1

Нужно отварить яйцо. Пока разогревается сковорода и будет жариться адыгейский сыр, подготовим овощи. Салат – можно использовать любую салатную смесь.

Боул с яйцом и жареным адыгейским сыром. Рецепт полезного завтрака-4

И остальные овощи – это болгарский перец, авокадо и томаты. Нарезаем все достаточно крупными кусочками.

Боул с яйцом и жареным адыгейским сыром. Рецепт полезного завтрака-7

Теперь нужно поджарить адыгейский сыр. Я хочу сделать это на сливочном масле.

Боул с яйцом и жареным адыгейским сыром. Рецепт полезного завтрака-10

Яйцо сварилось. Я отправляю его под холодную воду. Адыгейский сыр уже готов, сразу перекладываем его к овощам.

Боул с яйцом и жареным адыгейским сыром. Рецепт полезного завтрака-13

Чистим яйцо и выкладываем его поверху жареного сыра. Осталось добавить немного зелени, морской соли, растительного масла и семечек.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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