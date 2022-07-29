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«Мы не инициировали никаких шагов против этой страны». Беларусь отозвала своего посла из Великобритании

29 июля 2022 11:21
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Беларусь отозвала своего посла из Великобритании. Такое решение вызвано целым рядом недружественных шагов Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы не инициировали никаких шагов против этой страны». Беларусь отозвала своего посла из Великобритании-1

Причин для этого немало: введение беспрецедентных санкций в отношении наших граждан, работников предприятий, экономики и финансовой системы в целом, ограничение работы белорусских журналистов и СМИ, беспочвенный запрет на полеты авиакомпании «Белавиа» и другие незаконные меры, которые на данном этапе не позволяют вести полноценный диалог. Таким образом, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства Беларуси в Лондоне до временного поверенного в делах. Однако это не означает, что каналы коммуникации закрываются.

«Мы не инициировали никаких шагов против этой страны». Беларусь отозвала своего посла из Великобритании-4

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Мы не инициировали никаких шагов против этой страны и, как и прежде, выступаем за взаимоуважительный конструктивный диалог. После окончания нынешнего внутриполитического шоу и появления в британском правительстве ответственных политиков, которые будут работать не на свой личный рейтинг, а на благо народа Великобритании и в интересах стабильности в европейском регионе, появятся предпосылки к восстановлению диалога и полноценного дипломатического присутствия.

В Министерстве подчеркнули, что, несмотря на все происходящее, белорусы сохраняют добрые отношения и хорошие межчеловеческие контакты с британцами, которые будут лишь поощряться официальным Минском, в том числе посредством упрощения свободы передвижения. 

# Международная политика # общество # Анатолий Глаз # Фотофакт

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