В Минской области завершили сев льна-долгунца. Как выращивают и используют северный шёлк?

В центральном регионе лен хорошо прижился в северных районах. Так, на Крупском льнозаводе под эту культуру отвели свыше тысячи гектаров. Планируют заготовить около 5 тысяч тонн тресты. Сейчас аграрии вносят средства защиты растений и занимаются их подкормкой. Уже обработали свыше 90 % площадей микроэлементами.

Василий Хомич, директор Крупского льнозавода:

Работаем на химпрополках. Работает у нас три опрыскивателя, режим работы в связи с такой жаркой погодой – с 6 утра. У нас 50 % на 50 % импортных сортов и нашей селекции белорусской. С госзаказа у нас почти 83 % изъятие идет под выработки, это нагрузка большая. Но сегодня по длинному за два квартала мы прочистку выполнили на 100 %. И дорабатываем короткое волокно.