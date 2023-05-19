В Минской области завершили сев льна-долгунца. Как выращивают и используют северный шёлк?

Новости Беларуси. В Минской области завершили сев льна-долгунца – стратегического сырья для белорусской легкой промышленности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Освоено более 8,5 тысячи гектаров площадей.
Новости Беларуси. В Минской области завершили сев льна-долгунца – стратегического сырья для белорусской легкой промышленности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Освоено более 8,5 тысячи гектаров площадей.
В центральном регионе лен хорошо прижился в северных районах. Так, на Крупском льнозаводе под эту культуру отвели свыше тысячи гектаров. Планируют заготовить около 5 тысяч тонн тресты. Сейчас аграрии вносят средства защиты растений и занимаются их подкормкой. Уже обработали свыше 90 % площадей микроэлементами.
Василий Хомич, директор Крупского льнозавода:
Работаем на химпрополках. Работает у нас три опрыскивателя, режим работы в связи с такой жаркой погодой – с 6 утра. У нас 50 % на 50 % импортных сортов и нашей селекции белорусской. С госзаказа у нас почти 83 % изъятие идет под выработки, это нагрузка большая. Но сегодня по длинному за два квартала мы прочистку выполнили на 100 %. И дорабатываем короткое волокно.
Параллельно на предприятии ведется подготовка сельхозагрегатов к уборке льна. В хозяйстве – три десятка единиц необходимой техники. Сбор урожая северного шелка начнут в середине июня.