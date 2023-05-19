Минские пляжи подготовили к купальному сезону

Новости Беларуси. В приоритете – комфорт и безопасность. Минские пляжи готовы к купальному сезону. На побережья подсыпали свежего песка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Появилось дополнительное оборудование. Это лежаки, беседки, скамейки, спортивные снаряды и качели. А то, что эксплуатируется не первый год, отремонтировали и окрасили. Дно пляжей водолазы очистили от мусора и камней. Подводники извлекли оттуда более 4 квадратных метров отходов. 68 сезонных матросов-спасателей прошли соответствующее обучение.

Дмитрий Стаселько, председатель Минской городской организации ОСВОД:

Для нас, для субъектов профилактики, представляют именно стихийные места, запрещенные для купания. Хотелось бы предупредить, что купание в запрещенных местах подвергается административной ответственности до 3 базовых величин, купание в нетрезвом виде и нахождение в нетрезвом виде в местах массового отдыха – это тоже административная ответственность.