Какой государственный праздник предлагает учредить Лига коммунистической молодёжи Беларуси?

Новости Беларуси. Лига коммунистической молодежи предлагает учредить новый государственный праздник – День партизан и подпольщиков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая идея прозвучала во время I Форума патриотической молодежи, который прошел в Гомеле.

Место выбрано неслучайно – Гомельская областная ячейка показательна для остальных регионов страны. Представители Лиги участвуют в политических кампаниях в качестве наблюдателей и реализуют патриотические проекты.

Молодежи и учащимся подробно объясняют суть текущих процессов в мире на конкретных примерах и развенчивают фейки. Так в обществе растут политическая грамотность и умение фильтровать информацию.

В программе форума – диспуты, живое общение, встречи с известными белорусами. Участники Лиги посещают знаковые места Гомеля, возлагают цветы к памятникам погибшим во время Великой Отечественной войны.