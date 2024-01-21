Сергей Алейник: в Африке очень высокая конкуренция, Запад отсюда не ушёл

Министр иностранных дел Беларуси в интервью для программы «Неделя» на СТВ рассказал, как меняются приоритеты африканских стран в международном сотрудничества.

«Сказать о том, что Запад отсюда ушел и не питает иллюзий продолжать выкачивать ресурсы, продолжать своего рода экономическую эксплуатацию многих африканских стран, то есть эти иллюзии пока сохраняются», – заявил Сергей Алейник.

Также глава МИД отметил, что в перспективе Африка будет очень серьезным источником экономического потенциала, сырьевой базы, большим источником рабочей силы и технологий. «По оценкам ООН, к 2050 году население Африки будет составлять четверть населения планеты. И 60 % этого населения – это будут молодые люди, молодежь», – подытожил министр.