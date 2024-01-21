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Горнолыжные курорты Беларуси приглашают с пользой провести время. Новичкам помогут инструкторы

21 января 2024 14:07
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Новости Беларуси. Горнолыжные курорты Беларуси продолжают радовать гостей зимними развлечениями. Занятие по вкусу найдут и дети, и взрослые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь предлагают широкий выбор: от катания на лыжах и сноубордах до санок и ватрушек.

Горнолыжные курорты Беларуси приглашают с пользой провести время. Новичкам помогут инструкторы-1

Инвентарь можно получить прямо на месте, для этого предусмотрены пункты проката. Новичкам освоиться в зимнем спорте помогают опытные инструкторы. А более уверенные любители активного отдыха могут попробовать свои силы в сноупарке с трамплинами для экстремального катания. Кроме того, в центрах обустроены трассы разной длины и уровня сложности. Также работают аттракционы. Найти горнолыжные курорты можно даже в черте города.

Горнолыжные курорты Беларуси приглашают с пользой провести время. Новичкам помогут инструкторы-4

Наша семья за здоровый образ жизни. Поэтому как только выпадает возможность, мы стремимся кататься на лыжах. Любим и горные, и беговые лыжи. Призываем всех минчан, не только минчан, но и жителей нашей страны, активно попить чайку, кофейку и выдвинуться в замечательный зимний день на природу всей семьей, получить заряд бодрости и энергии для предстоящей рабочей недели.

Горнолыжные курорты Беларуси приглашают с пользой провести время. Новичкам помогут инструкторы-7

Андрей Карбовский, администратор пункта проката инвентаря горнолыжного центра:
У нас работает два склона. Один учебный склон – для тех, кто только начинает учиться, тренироваться. Учебный склон протяженностью 125 метров. И есть основной склон, он более крутой, высокий, он уже для более опытных.

Горнолыжные центры есть в столице, а также Минской, Гомельской и Витебской областях. Продолжать работу в зимнем режиме они планируют до середины марта.

# Зимние виды спорта # общество

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