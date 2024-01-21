Беларусь в Африке: как идёт сотрудничество? Эксклюзивное интервью с главой МИД Сергеем Алейником

Съемочная группа программы «Неделя» на СТВ отправилась в Уганду, где министр иностранных дел Сергей Алейник принял участие в работе XIX саммита Движения неприсоединения, провел ряд двусторонних встреч и передал угандийской стороне приглашение принять участие в сельскохозяйственной выставке «Белагро-2024», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чем удивляла и как принимала белорусов Кампала – столица Уганды и город вечного лета – эксклюзивное интервью главы МИД.

Центр Африки, под ногами тот самый экватор, а вокруг Кампала – столица принимающей XIX саммит Движения неприсоединения Уганды. Поговорить с главой белорусского МИДа Сергеем Алейником о наших интересах на «Черном континенте» мы решили на побережье озера Виктория – второго по величине в мире. Может, именно эта земля станет еще одной победой Синеокой?

Константин Герцев, корреспондент:

Во-первых, как не в центре Африки поговорить о сотрудничестве Беларуси с этим континентом. Мы все знаем очень подробно о визите главы государства и в Зимбабве, и в Экваториальную Гвинею, и в Кению. Эти визиты вообще стали определенным драйвером в белорусско-африканских отношениях, мы сдвинулись с такой, может быть, мертвой точки?

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Безусловно, эти визиты во многом способствовали приданию нового импульса в развитии нашего сотрудничества с Африкой. Вообще, отношения с Африкой у Беларуси сегодня испытывают определенный ренессанс, хотя имеют уже солидную историю. Мы сотрудничаем с африканскими странами на протяжении нескольких десятков лет. Наверное, сегодня особенно сотрудничество со странами Африки логично вписывается в стратегию нашей внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. Африка сегодня – очень быстрорастущий континент, который обладает колоссальным экономическим потенциалом, колоссальным демографическим потенциалом. По оценкам ООН, к 2050 году население Африки будет составлять четверть населения планеты. И 60 % этого населения – это будут молодые люди, молодежь. В перспективе Африка будет очень серьезным источником экономического потенциала, сырьевой базы, большим источником рабочей силы и технологий. И этим предопределяется наш интерес и взаимное желание развивать многоплановое сотрудничество со странами Африки. Константин Герцев:

А что мы привезли в Африку, какие конкретно предложения, которые сегодня уже активно реализовываются? И наоборот, что мы услышали от африканских партнеров, что в Беларусь может приехать?

Сергей Алейник:

Мы определили с подавляющим большинством африканских партнеров ключевые сферы нашего взаимодействия. Прежде всего, это сотрудничество в области сельского хозяйства. Все африканские страны без исключения хотят обеспечить устойчивое сельскохозяйственное развитие, устойчивую продовольственную безопасность для своих народов. И конечно, технологии и компетенции, объем сельскохозяйственного машиностроения, который производит Беларусь, востребованные удобрения, это все – составляющие нашего многопланового сотрудничества в области сельского хозяйства. Я могу вам привести пример нашего сотрудничества с Зимбабве. Мы реализовали два этапа программы механизации сельского хозяйства, которые позволили этой стране выйти на полностью самодостаточный уровень производства пшеницы. А по итогам 2023 года, по оценкам Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, Зимбабве впервые в истории начала экспорт пшеницы.

Продовольственная безопасность сегодня – вопрос номер один для африканского региона. Поэтому интерес к мировому законодателю в этой сфере – Беларуси – обусловлен и сельхозтемой. Та же Уганда, обрабатывающая лишь половину пахотных земель, выразила готовность сотрудничать с Минском в этом направлении. Наша страна уже стала своего рода донором и в других сферах – промышленность, образование, здравоохранение, например, в Экваториальной Гвинее.

Сергей Алейник:

Там больница уже построена, мы реализуем проект содействия в организации управления этой больницей. И, естественно, там сотрудничество в области здравоохранения выстраивается в гораздо более широком формате. Это все прописано в дорожной карте нашего сотрудничества, которая была подписана главами государств в декабре в ходе официального визита нашего Президента. И, конечно, сфера здравоохранения важна и нужна не только для Экваториальной Гвинеи. Мы реализуем проекты в области здравоохранения и в Зимбабве, проявляют интерес и другие африканские страны по сотрудничеству в этой сфере, потому что здоровье нации сегодня очень важно для всех без исключения африканских стран. Константин Герцев:

А Запад не ревнует, что мы идем в Африку и по факту отбираем у них какие-то клочки их интересов? Сергей Алейник:

Я уже говорил, что сотрудничество на этом континенте с африканскими странами осуществляется в очень серьезной конкурентной среде. И, конечно, сказать о том, что Запад отсюда ушел и не питает иллюзий продолжать выкачивать ресурсы, продолжать своего рода экономическую эксплуатацию многих африканских стран, то есть эти иллюзии пока сохраняются.

Прогуливаясь по набережной, Сергей Алейник признается: практически каждый визит белорусской делегации в африканский регион – поход западных политиков в правительственные кабинеты этих стран. Но после предложений отказаться от сотрудничества с Минском ожидаемого ответа они так и не услышали. Константин Герцев:

Мы выстраиваем диалог с африканскими странами. Но здесь присутствуют и интересы западных стран. Когда вы общаетесь с руководителями африканских государств, вашими коллегами по линии дипломатии, вы видите, что немного идет какое-то переосмысление действительности и они отходят от западного влияния? Или здесь до сих пор западные интересы очень сильные?

Сергей Алейник:

Они тоже извлекают и извлекли уже уроки от того давления, которое они испытывали и продолжают испытывать со стороны многих стран Запада. Это во многом предопределяет их переосмысление и переориентацию сотрудничества на страны, которые им близки по духу, которые можно назвать странами-единомышленниками. И в этом плане, конечно, наша роль и наша возможность выстраивания равноправных взаимоуважительных отношений, равноправного взаимоуважительного сотрудничества, исходя из потребности африканских стран, конечно, дорогого стоит. Саммит Движения неприсоединения в Уганде – что красная тряпка для Вашингтона. Успокоить делегатов, несогласных с политикой Запада, пытался и генсек ООН Гутерриш, а госсекретарь США Блинкен и вовсе отправился в тур по Африке.

Сергей Алейник:

Безусловно, мы не ограничиваемся сотрудничество только с теми странами, где сегодня есть наше посольство. Мы ищем новые ниши, новые возможности. И серия контактов, которая у нас была здесь, на полях саммита Движения неприсоединения, подтверждает взаимный интерес по развитию сотрудничества с рядом других стран. Мы сегодня провели разговор с Мозамбиком, с министром иностранных дел. Договорились об очень конкретных направлениях выстраивания нашего сотрудничества, формирования договорно-правовой базы отношений. Я думаю, что в ближайшее время мы проведем заседание межправкомиссии, осуществим визиты на уровне Министерств иностранных дел и будем готовить почву для визитов на высшем уровне. Константин Герцев:

Африка с точки зрения туристической привлекательности сегодня для Беларуси все же остается экзотикой, куда надо добраться и подготовить себя, чтобы здесь выжить? Или есть уже конкретные шаги, направленные на увеличение потока белорусских туристов в Африку и, наоборот, африканских – в Беларусь? Сергей Алейник:

Это очень перспективное направление. И с рядом африканских стран у нас уже подписаны даже межправительственные соглашения по сотрудничеству в области туризма. Это та сфера, которую мы будем развивать и культивировать, причем в обоих направлениях. Беларусь сегодня тоже интересна для многих африканских стран так же, как и для Беларуси интересны многие африканские страны с точки зрения туризма. В частности, с министром иностранных дел Египта обсуждался вопрос, они поднимают вопрос об увеличении количества рейсов, чтобы большее количество граждан обеих стран могло путешествовать. Это прямой пример того, как страны Африки хотят развивать сотрудничество в области туризма.