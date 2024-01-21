Беларусь и Мозамбик осуществят визиты на уровне МИД – Алейник

Сергей Алейник в интервью для программы «Неделя» на СТВ рассказал о работе с другими странами Африки. Беларусь ищет новые возможности – и это подтверждается серией контактов на полях саммита Движения неприсоединения.

В пример министр привел работу с Мозамбиком. «Мы провели разговор с Мозамбиком, с министром иностранных дел. Договорились об очень конкретных направлениях выстраивания нашего сотрудничества, формирования договорно-правовой базы отношений. Я думаю, что в ближайшее время мы проведем заседание межправкомиссии, осуществим визиты на уровне Министерств иностранных дел и будем готовить почву для визитов на высшем уровне», – отметил глава белорусского МИД.