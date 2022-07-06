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Качество уборки должно быть образцовым. Какой урожай озимого ячменя ожидается в этом году?

06 июля 2022 08:41
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Новости Беларуси. Расчет на богатый урожай. Особенно на тех площадях, где своевременно и качественно были проведены работы по уходу за посевами. В стране ведется уборка озимого ячменя. Его колос налился первым. Средняя по стране урожайность – свыше 45 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Качество уборки должно быть образцовым. Какой урожай озимого ячменя ожидается в этом году?-1

Продовольственная безопасность страны постоянно находится на контроле Президента. Так, накануне на совещании во Дворце Независимости Александр Лукашенко подчеркнул: качество уборки зерновых колосовых, рапса, кукурузы должно быть образцовым. У аграриев есть все для этого: топливо, техника, удобрения. Нынешняя уборочная кампания должна пройти на высочайшем уровне организации и дисциплины. Отметим, по прогнозам специалистов, массовый старт жатвы ожидается не раньше, чем через неделю. Восемь тысяч зерноуборочных комбайнов при благоприятных погодных условиях позволят провести уборочную кампанию быстро и качественно.  

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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