Качество уборки должно быть образцовым. Какой урожай озимого ячменя ожидается в этом году?

Новости Беларуси. Расчет на богатый урожай. Особенно на тех площадях, где своевременно и качественно были проведены работы по уходу за посевами. В стране ведется уборка озимого ячменя. Его колос налился первым. Средняя по стране урожайность – свыше 45 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продовольственная безопасность страны постоянно находится на контроле Президента. Так, накануне на совещании во Дворце Независимости Александр Лукашенко подчеркнул: качество уборки зерновых колосовых, рапса, кукурузы должно быть образцовым. У аграриев есть все для этого: топливо, техника, удобрения. Нынешняя уборочная кампания должна пройти на высочайшем уровне организации и дисциплины. Отметим, по прогнозам специалистов, массовый старт жатвы ожидается не раньше, чем через неделю. Восемь тысяч зерноуборочных комбайнов при благоприятных погодных условиях позволят провести уборочную кампанию быстро и качественно.