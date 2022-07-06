Интересные мастер-классы, хороводы и народные песни. Как минчане могут отметить Купалье?

Новости Беларуси. Один из самых почитаемых народных праздников – Купалье – отметят белорусы. Поклонение силам природы с языческих времен в ночь на седьмое июля имеет множество традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поиски цветка папоротника, пускание венков на воды, прыжки через костер и вера в чудеса. Самобытность обрядов со временем утратила магические смыслы. Но про Купалье помнят как в маленьких деревушках, так и в городах. Большая культурная программа запланирована сегодня и в Минске. Так, в Лошицкой усадьбе уже в полдень начнутся различные мастер-классы. Вечером о купальских танцевальных традициях напомнят хороводы и народные песни под звуки белорусской дуды.