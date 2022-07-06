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Интересные мастер-классы, хороводы и народные песни. Как минчане могут отметить Купалье?

06 июля 2022 10:00
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Новости Беларуси. Один из самых почитаемых народных праздников – Купалье – отметят белорусы. Поклонение силам природы с языческих времен в ночь на седьмое июля имеет множество традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Интересные мастер-классы, хороводы и народные песни. Как минчане могут отметить Купалье?-1

Поиски цветка папоротника, пускание венков на воды, прыжки через костер и вера в чудеса. Самобытность обрядов со временем утратила магические смыслы. Но про Купалье помнят как в маленьких деревушках, так и в городах. Большая культурная программа запланирована сегодня и в Минске. Так, в Лошицкой усадьбе уже в полдень начнутся различные мастер-классы. Вечером о купальских танцевальных традициях напомнят хороводы и народные песни под звуки белорусской дуды.  

# Купалье # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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