«Даже её отрубленная голова может рефлекторно укусить». Что делать, если встретились с гадюкой?

Лето – активный период в жизни змей. Лучше не будить лихо, а знать врага в лицо! В Беларуси он всего один – гадюка обыкновенная. Уж обыкновенный и медянка не ядовиты и не угрожают здоровью. Давайте знакомиться. Ведь кто предупрежден, тот вооружен.

Леонид Бурко, доцент кафедры зоологии биофака БГУ, кандидат биологических наук:

Отличить ужа легко и просто, по этим двум желтым пятнышкам, расположенным в затылочной части головы, которые в народе называются желтые ушки. Оттенки разные могут быть – от оливкового до зеленого цвета, темно-серый – это все зависит от местности, где он обитает. Медянка красно-бурого цвета или темно-бурого цвета, она очень редка и не опасна, поскольку питается в основном ящерицами, при этом душит их как удав.

Роковая королева. Гадюку выдает извилистая зигзагообразная линия вдоль тела, римская 10 на голове, вертикальный зрачок. 70 % популяции – серого окраса. На торфянистых почвах обитают черные, в сосновых и смешанных лесах – красные. Разоряют гнезда, заглатывают целиком птиц, мышей, ведут охоту при помощи своего раздвоенного язычка – отменный орган обоняния! Зрение и слух развиты слабо.

Леонид Бурко:

В дневное время, где-то с 11 до часа-двух в летнее время могут даже и уснуть. Проходящий рядом человек с босыми ногами – и все, деваться некуда. Она инстинктивно наносит, потому что она же не видит, не отображается в головном мозге объект – движущееся, теплое, большая масса. Коров, собак кусают – срабатывает инстинкт самосохранения.

Если кошмар случился наяву, необходимо срочно вызвать скорую помощь. Боль в месте укуса, отек, тошнота, снижение давления, вялость, сонливость – линейка симптомов. Но каждый из нас в силах оказать доврачебную помощь. Пострадавшего нужно успокоить и обездвижить. Обильное питье и быстрейшая эвакуация к специалистам спасет жизнь.

Андрей Богдан, заведующий токсикологическим отделением больницы скорой медицинской помощи г. Минска:

Накладывается иммобилизационная шина, как при переломах. Можно наложить давящую повязку, но ни в коем случае не накладывается жгут. Что еще нельзя делать – это прижигать это место, вырезать место укуса. Есть такое мнение, что если отсосать яд из места укуса, то это поможет – это глубокое заблуждение! Максимально возвышенное положение, но если это укус в руку или ногу, то не надо подымать руку или ногу высоко-высоко над головой или как-то еще – только над уровнем сердца.

Ситуация на грани, если укус произошел в голову, язык и шею. Анафилактический шок, нарушение дыхания, кровотока в мозге – последствия могут быть самые печальные. Но, как известно, береженого бог бережет. Не ходите по джунглям без спецодежды и резиновых сапог. Бочкой с порохом могут стать ольшаники, небольшие речушки, лесные малинники, крапивники, пещеры, камни и другие пригретые гадюками местечки. Не ставьте там палатки и не вздумайте отдыхать. Проверяйте палкой участки при сборе грибов и ягод и старайтесь не ходить в лес в одиночку, а ночью без фонарика.

Андрей Богдан:

Смертельных исходов у нас не было никогда, есть только осложнения, которые приводят к гангрене конечностей. Когда вы увидели змею, не стоит в нее бросать ничего. Вам лучше принять обездвиженное положение и не провоцировать ее ни на что. Если она начинает ползти к вам и принимать боевую позу, то, конечно, нужно убегать, но лучше не разворачиваться, а так, чтобы змея была в поле вашего зрения. Нельзя всем показывать и рассказывать, что я убил змею. Потому что в течение получаса рефлекторно может змея укусить, даже ее отрубленная голова может рефлекторно укусить.