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«Даже её отрубленная голова может рефлекторно укусить». Что делать, если встретились с гадюкой?

06 июля 2022 09:05
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Лето – активный период в жизни змей. Лучше не будить лихо, а знать врага в лицо! В Беларуси он всего один – гадюка обыкновенная. Уж обыкновенный и медянка не ядовиты и не угрожают здоровью. Давайте знакомиться. Ведь кто предупрежден, тот вооружен.

«Даже её отрубленная голова может рефлекторно укусить». Что делать, если встретились с гадюкой?-1

Леонид Бурко, доцент кафедры зоологии биофака БГУ, кандидат биологических наук:
Отличить ужа легко и просто, по этим двум желтым пятнышкам, расположенным в затылочной части головы, которые в народе называются желтые ушки. Оттенки разные могут быть от оливкового до зеленого цвета, темно-серый это все зависит от местности, где он обитает. Медянка красно-бурого цвета или темно-бурого цвета, она очень редка и не опасна, поскольку питается в основном ящерицами, при этом душит их как удав.

«Даже её отрубленная голова может рефлекторно укусить». Что делать, если встретились с гадюкой?-4

Роковая королева. Гадюку выдает извилистая зигзагообразная линия вдоль тела, римская 10 на голове, вертикальный зрачок. 70 % популяции – серого окраса. На торфянистых почвах обитают черные, в сосновых и смешанных лесах – красные. Разоряют гнезда, заглатывают целиком птиц, мышей, ведут охоту при помощи своего раздвоенного язычка – отменный орган обоняния! Зрение и слух развиты слабо.

«Даже её отрубленная голова может рефлекторно укусить». Что делать, если встретились с гадюкой?-7

Леонид Бурко:
В дневное время, где-то с 11 до часа-двух в летнее время могут даже и уснуть. Проходящий рядом человек с босыми ногами – и все, деваться некуда. Она инстинктивно наносит, потому что она же не видит, не отображается в головном мозге объект движущееся, теплое, большая масса. Коров, собак кусают срабатывает инстинкт самосохранения.

«Даже её отрубленная голова может рефлекторно укусить». Что делать, если встретились с гадюкой?-10

Если кошмар случился наяву, необходимо срочно вызвать скорую помощь. Боль в месте укуса, отек, тошнота, снижение давления, вялость, сонливость – линейка симптомов. Но каждый из нас в силах оказать доврачебную помощь. Пострадавшего нужно успокоить и обездвижить. Обильное питье и быстрейшая эвакуация к специалистам спасет жизнь.

«Даже её отрубленная голова может рефлекторно укусить». Что делать, если встретились с гадюкой?-13

Андрей Богдан, заведующий токсикологическим отделением больницы скорой медицинской помощи г. Минска:
Накладывается иммобилизационная шина, как при переломах. Можно наложить давящую повязку, но ни в коем случае не накладывается жгут. Что еще нельзя делать это прижигать это место, вырезать место укуса. Есть такое мнение, что если отсосать яд из места укуса, то это поможет это глубокое заблуждение! Максимально возвышенное положение, но если это укус в руку или ногу, то не надо подымать руку или ногу высоко-высоко над головой или как-то еще только над уровнем сердца.

«Даже её отрубленная голова может рефлекторно укусить». Что делать, если встретились с гадюкой?-16

Ситуация на грани, если укус произошел в голову, язык и шею. Анафилактический шок, нарушение дыхания, кровотока в мозге – последствия могут быть самые печальные. Но, как известно, береженого бог бережет. Не ходите по джунглям без спецодежды и резиновых сапог. Бочкой с порохом могут стать ольшаники, небольшие речушки, лесные малинники, крапивники, пещеры, камни и другие пригретые гадюками местечки. Не ставьте там палатки и не вздумайте отдыхать. Проверяйте палкой участки при сборе грибов и ягод и старайтесь не ходить в лес в одиночку, а ночью без фонарика.

«Даже её отрубленная голова может рефлекторно укусить». Что делать, если встретились с гадюкой?-19

Андрей Богдан:
Смертельных исходов у нас не было никогда, есть только осложнения, которые приводят к гангрене конечностей. Когда вы увидели змею, не стоит в нее бросать ничего. Вам лучше принять обездвиженное положение и не провоцировать ее ни на что. Если она начинает ползти к вам и принимать боевую позу, то, конечно, нужно убегать, но лучше не разворачиваться, а так, чтобы змея была в поле вашего зрения. Нельзя всем показывать и рассказывать, что я убил змею. Потому что в течение получаса рефлекторно может змея укусить, даже ее отрубленная голова может рефлекторно укусить.

«Даже её отрубленная голова может рефлекторно укусить». Что делать, если встретились с гадюкой?-22

Кстати, природа распорядилась так, что яд молодых гадюк более сильнодействующий. Но, как известно, все в природе сбалансировано. Змеи уничтожают вредных для нас грызунов. Без них не было бы орлов, белых аистов, барсуков и многих других. Так что берегите природу и будьте начеку!

Леонид Бурко:
Почему ее внесли в Красную книгу Республики Беларусь? Потому что яд гадюки используется для изготовления целого ряда лекарств. Сердечно-сосудистые заболевания, когда необходимо восстановить систему кровоснабжения.

# Правила безопасности # общество # Леонид Бурко # Андрей Богдан # Анастасия Макеева # Фотофакт

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