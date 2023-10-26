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Сергей Алейник: европейской безопасности сегодня не существует ни как факта, ни как системы

26 октября 2023 10:59
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На конференции уже четко обозначены предложения Беларуси по формированию модели евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Алейник: европейской безопасности сегодня не существует ни как факта, ни как системы-1

Сейчас как никогда нужен мост для восстановления цивилизованного диалога между Востоком и Западом. Большинство стран выступает за многообразие путей развития и хотят, чтобы их выбор уважали. Со счетов не списывается идея подготовки «Хартии многообразия для XXI века». Будущее за евразийской взаимосвязанностью, основанной на единой системе безопасности, устойчивых экономических связях, энергетических и транспортно-логистических коридорах.

Сергей Алейник: европейской безопасности сегодня не существует ни как факта, ни как системы-4

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Следует признать, что европейской безопасности сегодня не существует ни как факта, ни как системы. Члены НАТО считают, что они под зонтиком своего Альянса, который игнорирует все другие структуры и механизмы. Которые могли бы обеспечить общую безопасность для всех. Причем не просто игнорируют, но и пытаются снизить их эффективность. Мы это чувствуем на примере Организации Договора о коллективной безопасности. Нам не нужно изобретать колесо и придумывать для себя новые принципы безопасности и мирного сосуществования. Они закреплены в Уставе ООН, в Хельсинкском заключительном акте, других документов ОБСЕ, в которых четко зафиксирован принцип неделимости безопасности. Да, в Европе он не сработал. Во многом потому что отдельные игроки решили его грубо нарушить и укреплять собственную безопасность за счет других. По принципу, как они говорят, цветущего сада посреди джунглей.

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Сергей Алейник: европейской безопасности сегодня не существует ни как факта, ни как системы-7

Напомним, конференция проходит именно в рамках председательства нашей страны в ОДКБ. Очевидно, что Минск нацелен на диалог между странами евразийского пространства, задействуя при этом все форматы межгосударственного общения, включая площадки международных организаций и интеграционных объединений.

# Международная политика # общество # Сергей Алейник # Фотофакт

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