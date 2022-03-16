Юрий Шулейко о санкциях: государство предоставит финансовые льготы, чтобы предприятия не почувствовали резких срывов

Юрий Шулейко отметил, что экономические нападки Запада уже не удивляют белорусских управленцев. Нас не впервые беспричинно пытаются загнать в санкционные тиски. Между тем для стабилизации работы отечественных предприятий необходимо лишь время. При этом, пока рынки сбыта будут перестраиваться, за продовольственную безопасность белорусам можно не переживать.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Брестская область – разносторонняя у нас экономика, промышленность в том числе. Сельское хозяйство – там мы видим меньше проблем, потому что мы серьезные экспортеры продовольствия. С этой стороны это очень хорошо, потому что мы будем гарантировать нашей стране и области продовольственную безопасность. У нас очень крепкая – я когда-то говорил – свободная экономическая зона, когда мы годами нарабатывали вот этот дальний экспорт и привлекали, настраивали наши предприятия, что она максимальна, потому что это доходная часть нашей страны и Брестчины. Поэтому над этим направлением нам придется серьезно поработать, хотя рынок Российской Федерации больше раскроется. Государство нам предоставит определенные финансовые льготы, чтобы предприятия, особенно в первое время, не почувствовали резких срывов, которые необходимы сегодня при ведении экономической деятельности.