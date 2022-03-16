Юрий Шулейко о санкциях: государство предоставит финансовые льготы, чтобы предприятия не почувствовали резких срывов
Новости Беларуси. На фоне санкций, которые затрагивают Беларусь, государство предоставит определенные финансовые льготы отечественным и частным предприятиям, чтобы наши компании не почувствовали резкого срыва в связи с санкционным давлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал губернатор Брестской области.
Юрий Шулейко отметил, что экономические нападки Запада уже не удивляют белорусских управленцев. Нас не впервые беспричинно пытаются загнать в санкционные тиски. Между тем для стабилизации работы отечественных предприятий необходимо лишь время. При этом, пока рынки сбыта будут перестраиваться, за продовольственную безопасность белорусам можно не переживать.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Брестская область – разносторонняя у нас экономика, промышленность в том числе. Сельское хозяйство – там мы видим меньше проблем, потому что мы серьезные экспортеры продовольствия. С этой стороны это очень хорошо, потому что мы будем гарантировать нашей стране и области продовольственную безопасность. У нас очень крепкая – я когда-то говорил – свободная экономическая зона, когда мы годами нарабатывали вот этот дальний экспорт и привлекали, настраивали наши предприятия, что она максимальна, потому что это доходная часть нашей страны и Брестчины. Поэтому над этим направлением нам придется серьезно поработать, хотя рынок Российской Федерации больше раскроется. Государство нам предоставит определенные финансовые льготы, чтобы предприятия, особенно в первое время, не почувствовали резких срывов, которые необходимы сегодня при ведении экономической деятельности.
Немалую роль в санкционной кампании Запада играет информационная подпитка. Пустыми полками и разорением наш народ пугают специально. Однако панические настроения лучше оставить там же, где их порождают – в интернете. Санкции мы сможем преодолеть и уже это делаем – заявил 15 марта Александр Лукашенко.
Лукашенко: «Я не стану детализировать, придет время – об этом расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось». Читайте здесь.
Президент выразил уверенность, что стране удастся отладить систему международных платежей и отрегулировать экспорт. Ситуация стабилизируется, если подойти к ней с холодным разумом.