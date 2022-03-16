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Юрий Шулейко о санкциях: государство предоставит финансовые льготы, чтобы предприятия не почувствовали резких срывов

16 марта 2022 09:54
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Новости Беларуси. На фоне санкций, которые затрагивают Беларусь, государство предоставит определенные финансовые льготы отечественным и частным предприятиям, чтобы наши компании не почувствовали резкого срыва в связи с санкционным давлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал губернатор Брестской области.

Юрий Шулейко о санкциях: государство предоставит финансовые льготы, чтобы предприятия не почувствовали резких срывов-1

Юрий Шулейко отметил, что экономические нападки Запада уже не удивляют белорусских управленцев. Нас не впервые беспричинно пытаются загнать в санкционные тиски. Между тем для стабилизации работы отечественных предприятий необходимо лишь время. При этом, пока рынки сбыта будут перестраиваться, за продовольственную безопасность белорусам можно не переживать.

Юрий Шулейко о санкциях: государство предоставит финансовые льготы, чтобы предприятия не почувствовали резких срывов-4

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Брестская область – разносторонняя у нас экономика, промышленность в том числе. Сельское хозяйство – там мы видим меньше проблем, потому что мы серьезные экспортеры продовольствия. С этой стороны это очень хорошо, потому что мы будем гарантировать нашей стране и области продовольственную безопасность. У нас очень крепкая – я когда-то говорил – свободная экономическая зона, когда мы годами нарабатывали вот этот дальний экспорт и привлекали, настраивали наши предприятия, что она максимальна, потому что это доходная часть нашей страны и Брестчины. Поэтому над этим направлением нам придется серьезно поработать, хотя рынок Российской Федерации больше раскроется. Государство нам предоставит определенные финансовые льготы, чтобы предприятия, особенно в первое время, не почувствовали резких срывов, которые необходимы сегодня при ведении экономической деятельности.

Юрий Шулейко о санкциях: государство предоставит финансовые льготы, чтобы предприятия не почувствовали резких срывов-7

Немалую роль в санкционной кампании Запада играет информационная подпитка. Пустыми полками и разорением наш народ пугают специально. Однако панические настроения лучше оставить там же, где их порождают – в интернете. Санкции мы сможем преодолеть и уже это делаем – заявил 15 марта Александр Лукашенко.

Лукашенко: «Я не стану детализировать, придет время – об этом расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось». Читайте здесь.

Юрий Шулейко о санкциях: государство предоставит финансовые льготы, чтобы предприятия не почувствовали резких срывов-10

Президент выразил уверенность, что стране удастся отладить систему международных платежей и отрегулировать экспорт. Ситуация стабилизируется, если подойти к ней с холодным разумом.

# Предприятия Беларуси # общество # Юрий Шулейко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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