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Александр Лукашенко пообщался с избранным президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

16 марта 2022 10:25
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Александр Лукашенко провел телефонный разговор с действующим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и избранным главой этого государства Сердаром Бердымухамедовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко пообщался с избранным президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым-1

Лидеры стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, выразили уверенность, что все имеющиеся проблемы будут преодолены.

Александр Лукашенко пообщался с избранным президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым-4

Напомним, внеочередные президентские выборы прошли в Туркменистане 12 марта. На пост главы государства претендовали 9 кандидатов. Победу одержал сын действующего президента – кандидат от правящей Демократической партии. Инаугурация нового президента пройдет 19 марта.

# Беларусь-Туркменистан # общество # Александр Лукашенко # Гурбангулы Бердымухамедов # Сердар Бердымухамедов # Фотофакт

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