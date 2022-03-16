Александр Лукашенко пообщался с избранным президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

Александр Лукашенко провел телефонный разговор с действующим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и избранным главой этого государства Сердаром Бердымухамедовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, выразили уверенность, что все имеющиеся проблемы будут преодолены.