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3 млн – столько человек уничтожили каратели. Генпрокурор поделился результатами работы по делу о геноциде

16 марта 2022 12:39
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Новости Беларуси. Генеральная прокуратура продолжает расследование по делу о геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной войны. 3 миллиона – столько человек было уничтожено карателями. И ежедневно становятся известны все новые жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 млн – столько человек уничтожили каратели. Генпрокурор поделился результатами работы по делу о геноциде-1

Работа ведется в том числе в российских архивах. Сейчас изучают акты чрезвычайных комиссий, которые создавались после войны. Только 10 % от всей документации было известно в Беларуси ранее, большое количество материалов не исследовали. Их предварительный анализ показал еще более сотни новых мест, где убивали белорусов. Доказательством геноцида служат и живые свидетели. Прокуратуре удалось собрать более 13 тысяч показаний против действий карателей.

3 млн – столько человек уничтожили каратели. Генпрокурор поделился результатами работы по делу о геноциде-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
С учетом изменений, которые будут внесены в уголовно-процессуальный закон, мы готовим материалы к процессу здесь, в Республике Беларусь, к судебному процессу, чтобы решением нашего национального суда были осуждены как живые преступники, так и те, кто не понес наказания. Завершили работу установления списка всех карательных подразделений – начиная с июня 1941-го. Мы знаем и наименования этих частей, где какие карательные операции они проводили. Сейчас уточняется списочный состав конкретных участников этих карательных операций. Это будет не трибунал, это будет суд, суд от имени Республики Беларусь, который примет решение в отношении конкретных преступников, которые не понесли наказания за совершенные деяния. Мы опишем деяния каждого из них как в составе каких-то карательных подразделений, так и, если будет доказательная база, индивидуально выделим действия отдельных карателей. К сожалению, таких данных очень много.

3 млн – столько человек уничтожили каратели. Генпрокурор поделился результатами работы по делу о геноциде-7

Напомним, сегодня более 400 бывших эсэсовцев живут в 17 странах. Не все государства согласны выдавать их. В наше время важно донести до молодежи сущность фашизма. В формате открытого диалога прокуроры делятся результатами работы по всей стране. 16 марта встреча прошла с учащимися Минского колледжа электроники.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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