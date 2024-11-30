Сергеенко провёл личный приём граждан в посёлке Шарковщина

Государственная программа «Один район – один проект» – серьезный драйвер роста для белорусских регионов. Фактически это дает новый импульс к развитию небольших населенных пунктов. Среди них и поселок Шарковщина – на западе Витебской области. Здесь через полгода будет запущено новое производство по переработке фруктов. Строительную площадку посетил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежды на новое предприятие большие. Руководитель компании из этих мест. Он решил остаться на малой родине и заняться бизнесом – приобрел на аукционе здание бывшего овощехранилища и буквально вдохнул в него новую жизнь. В планах – производство соков из местного сырья, а также продукции из меда. Первоначально на предприятии будут трудиться около 30 человек. В разгар сезона на дополнительный заработок смогут рассчитывать до сотни жителей района.

Игорь Садовский, генеральный директор компании «Органические продукты»:

Этот район подпадает под один из декретов Президента, где освобождение есть от налогов. Налога на землю, налога на недвижимость, насколько я знаю. То есть это облегчает работу на 7 лет, которые нужны предпринимателю, чтобы выйти на какую-то определенную мощность его. Плюс ко всему мы находимся в тесном контакте с властями района, которые непосредственно оказывают нам всякую помощь. Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Процент строительной готовности объекта где-то составляет 80 %. Уже закуплено оборудование, ведутся работы и строительные одновременно, и благоустройство осуществляется. Много еще предстоит делать. Такие точки роста нужны, и они создаются сегодня во многих районах Беларуси.

Также Игорь Сергеенко встретился с коллективами дорожных предприятий. Объем такого строительства и ремонта в районе в последние два года существенно вырос. Заасфальтировали и привели в порядок 35 километров. Внимание не только крупным дорогам, но и тем, что связывают небольшие населенные пункты. Тем не менее качество магистралей продолжает волновать жителей. По вопросу асфальтирования дорог на личный прием граждан к руководителю Палаты представителей обратились местные жители. Также были озвучены и некоторые другие вопросы.

Сергей Кокиц, житель Горок:

Райисполком передал бывшую баню частной организации для реализации инвестпроекта. А я там как подрядчик эту баню строил. И вот прошло уже два года, стройка остановилась, денег нет, объект разрушается. Я сегодня говорю, заберите и отдайте мне, я готов. Там 10 рабочих мест было в инвестдоговоре у этой фирмы, я 15 готов. То есть государство все равно получат пользу.